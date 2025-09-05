Polsko je úžasné, líčí Ambros, učí se i od mistra světa. Ale teď se těší domů

Petr Fojtík
  11:56
V hledišti stadionu Slovácka bude mít v pátek večer mohutnou podporu. Dvanáct lístků na kvalifikační zápas českých lvíčat proti Skotsku zajistil záložník Lukáš Ambros pro rodinu a nejbližší, fandit mu budou i malí fotbalisté z nedalekého Dolního Němčí, odkud pochází, stejně jako David Jurásek.

Lukáš Ambros z Górniku Zabrze slaví gól. | foto: PressFocus / ddp USA Profimedia.cz

„Známe se, občas si napíšeme, teď odešel do Besiktase,“ má Ambros dobrý přehled o svém slavném spoluobčanovi. „U nás na vesnici máme dobré trenéry mládeže,“ vysvětluje, jak třítisícová obec pod Velkou Javořinou dokáže vychovat kvalitní fotbalisty.

Ambros se vrací do Uherského Hradiště po dvou letech. V září 2023 odehrál poločas ve federálním derby jedenadvacítek proti Slovensku, které lvíčata v přípravě porazila 2:0.

„No, těším se dost,“ usmíval se Ambros na hotelu v Modré, odkud Češi do Hradiště vyrážejí. „Bude to dobrý zápas před pěknou kulisou.“

Předloni přijel na Slovácko ještě jako hráč německého Wolfsburgu, kde se stal ve věku 18 let, 8 měsíců a 13 dnů nejmladším českým hráčem, jenž nastoupil v bundeslize. Teď u jeho jména už rok svítí polský klub Górnik Zabrze.

„Ve Wolfsburgu to bylo jiné, byl jsem mladý v kádru áčka, ale neměl herní vytížení. Fanoušci v Polsku jsou skvělí. Górnik je velký Zásadní rozdíl je, že hraju více,“ shrnul Ambros.

Po ročním hostování v třetiligové rezervě Freiburgu se loni upsal v Zabrze na tři sezony s tím, že Wolfsburg si ponechal právo případného odkupu. Do jihopolského klubu ve Slezském vojvodství si ho vyhlédl stále ještě hrající sportovní manažer Lukas Podolski.

„Má v klubu silnou pozici, zajímá se o něj jako případný vlastník. Pořád má obrovskou kvalitu, dokáže dát myšlenku do hry i nám hráčům. Radí, jak se zlepšit. Je jen dobře, že se od něj můžeme učit,“ těší se Ambros z přítomnosti německého mistra světa z roku 2014.

V Górniku těží i ze spolupráce s krajanem Patrikem Hellebrandem, od léta k nim přibyl Michal Sáček.

„S Patrikem se mi hraje hodně dobře. Výborný hráč,“ pochvaluje si kooperaci se zlínským odchovancem.

Lukáš Ambros (vlevo) z Wolfsburgu stíhá Xavera Schlagera z Lipska.

I díky nim rozjelo Zabrze novou sezonu nadějně. Po sedmi kolech Ekstraklasy je třetí, Ambros přitom nastupuje pravidelně v základní sestavě na pravém kraji zálohy.

„Polsko je úžasné. Stadiony, fanoušci, chodí a fandí, žijí fotbalem. Na Katovice přišlo přes 28 tisíc lidí, ve Varšavě s Lechem 31 tisíc,“ zmiňuje vysoké návštěvy.

V pátek v Hradišti bude skromnější, přesto to bude pro Ambrose speciální zápas.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Kladno vs. Táborsko akademieFotbal - 5. kolo - 5. 9. 2025:Kladno vs. Táborsko akademie //www.idnes.cz/sport
5. 9. 17:00
  • 1.38
  • 4.17
  • 4.99
Hlučín vs. Slovácko BFotbal - 6. kolo - 5. 9. 2025:Hlučín vs. Slovácko B //www.idnes.cz/sport
5. 9. 18:00
  • 2.15
  • 3.39
  • 2.46
Zlín B vs. HlubinaFotbal - 6. kolo - 5. 9. 2025:Zlín B vs. Hlubina //www.idnes.cz/sport
5. 9. 18:00
  • 1.60
  • 3.88
  • 3.55
Česko vs. SkotskoFotbal - - 5. 9. 2025:Česko vs. Skotsko //www.idnes.cz/sport
5. 9. 18:00
  • 1.67
  • 3.73
  • 5.59
Písek vs. HostouňFotbal - 5. kolo - 5. 9. 2025:Písek vs. Hostouň //www.idnes.cz/sport
5. 9. 18:30
  • 1.49
  • 4.09
  • 4.01
Hranice vs. TřinecFotbal - 6. kolo - 5. 9. 2025:Hranice vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
5. 9. 19:00
  • 4.52
  • 4.21
  • 1.41
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Fotbalové přestupy ONLINE: Martinec míří do Sparty, Zorvan podepsal v Jablonci

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Nuda na Strahově, debakl 0:7 i Bořilovo bodlo. Slavia má v Lize mistrů staré známé

S pěti z osmi soupeřů, které jim čtvrteční los Ligy mistrů přisoudil, si slávističtí fotbalisté dají repete. Vybavíte si ještě sedmigólový debakl od Arsenalu? Slavnou remízu na San Siru s Interem?...

Baník - Celje 0:2, domácí v odvetě propásli start. V pohárech po další porážce končí

Ani třetí český tým nezvládl v odvetě závěrečného pohárového předkola vstřelit gól. Fotbalisté ostravského Baníku podlehli v utkání o Konferenční ligu slovinskému Celje i podruhé, doma po vlažném...

Program Ligy mistrů: Slavia začíná doma proti Bodö/Glimt. Barcelonu má až v lednu

Start doma v Edenu proti norskému Bodö/Glimt, konec v závěru ledna na Kypru s tamním Pafosem. Fotbalisté Slavie znají jízdní řád Ligy mistrů. Kdy přijede Arsenal? A kdy Barcelona?

Polsko je úžasné, líčí Ambros, učí se i od mistra světa. Ale teď se těší domů

V hledišti stadionu Slovácka bude mít v pátek večer mohutnou podporu. Dvanáct lístků na kvalifikační zápas českých lvíčat proti Skotsku zajistil záložník Lukáš Ambros pro rodinu a nejbližší, fandit...

5. září 2025  11:56

Sparta ovládla srpnovou anketu ve fotbalové lize, zvítězili Rrahmani a Priske

Nejlepším hráčem za srpen v první fotbalové lize byl zvolen kosovský útočník Albion Rrahmani ze Sparty. Mezi trenéry zvítězil další zástupce letenského klubu Dán Brian Priske. Výsledky zveřejnila...

5. září 2025  10:57

Fotbalové přestupy ONLINE: Martinec míří do Sparty, Zorvan podepsal v Jablonci

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

5. září 2025  9:43

Hašek o Černé Hoře i Nedvědovi: Nebylo by správně, kdybychom si jen přikyvovali

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Na začátku tiskovky se lehce zadrhával, protože ho rušil horlivý překladatel, který jeho slova současně tlumočil domácím novinářům do černohorštiny. Ivan Hašek, trenér fotbalové reprezentace, pak...

5. září 2025  8:53

Uruguay, Kolumbie a Paraguay míří na MS. Messi se loučil s Argentinou gólově

Fotbalisté Uruguaye, Kolumbie a Paraguaye si v předposledním kole jihoamerické kvalifikace zajistili start na mistrovství světa. Na šampionát doprovodí už dříve kvalifikované Argentinu, Brazílii a...

5. září 2025  8:40

Střeštík o Jablonci: Peltovi to nejdu jen na tři roky přikrýt, na byznys nahlížíme stejně

Miroslava Peltu čeká nástup do vězení, a proto dlouholetý majitel fotbalového Jablonce finišuje s jeho prodejem. Už jen dny, maximálně dva týdny zbývají k tomu, aby se novým vlastníkem severočeského...

5. září 2025  7:36

Léčba Nedvědem. Muž s aurou vylezl zpoza opony, hraje se v Černé Hoře i o trenéra?

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Jak může fotbalovou reprezentaci spravit slavný chlap, který už dávno nekope do míče? Jak vykurýruje mužstvo, které pokašlává a lehce sípe? Má tak zázračné schopnosti, že okamžitě zakouzlí? Ne, Pavel...

5. září 2025  6:01

Překvapení a historický skalp. Slováci v kvalifikaci na MS zaskočili Německo

Slovenští fotbalisté na úvod kvalifikace mistrovství světa překvapivě porazili Německo 2:0. V soutěžním utkání nad ním zvítězili poprvé v samostatné historii, i když trenér Francesco Calzona nemohl...

4. září 2025  20:36,  aktualizováno  23:36

Moje kariéra se láme. Jaroš ví, že potřebuje chytat, na spoluhráče mluví pomalu

Premium

Když se v létě přestěhoval do Amsterdamu, v novém domově si na poličku s úctou položil barevnou mičudu, jež mu připomíná loňskou premiéru v anglické lize. Na balonu svítí zlatavá medaile, kterou...

4. září 2025

Reakce na Beranův odchod a konec čekání na angažmá. Jablonec podepsal Zorvana

Záložník Filip Zorvan se po vypršení smlouvy v Olomouci stal posilou fotbalistů Jablonce. Devětadvacetiletý hráč podepsal na Střelnici tříletý kontrakt. Severočeský klub to uvedl na svém webu.

4. září 2025  17:22

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Také Souček řešil nabídku: Ale já i West Ham jsme řekli ne. Mám tam stabilní pozici

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře I on do poslední chvíle přestupového období, které v top ligách v cizině skočilo v pondělí, řešil svou budoucnost. Podobně jako řada jeho reprezentačních spoluhráčů. „Není tajemství, že zájem o mě...

4. září 2025  17:16

Milionář mezi miliardáři. Novým majitelem Jablonce se stane podnikatel Střeštík

Novým majitelem fotbalového Jablonce se stane podnikatel Jakub Střeštík, který od Miroslava Pelty získá většinový podíl akcií. Současný boss severočeského klubu byl v květnu pravomocně odsouzen k...

4. září 2025  16:03,  aktualizováno  16:20

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.