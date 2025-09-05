„Známe se, občas si napíšeme, teď odešel do Besiktase,“ má Ambros dobrý přehled o svém slavném spoluobčanovi. „U nás na vesnici máme dobré trenéry mládeže,“ vysvětluje, jak třítisícová obec pod Velkou Javořinou dokáže vychovat kvalitní fotbalisty.
Ambros se vrací do Uherského Hradiště po dvou letech. V září 2023 odehrál poločas ve federálním derby jedenadvacítek proti Slovensku, které lvíčata v přípravě porazila 2:0.
„No, těším se dost,“ usmíval se Ambros na hotelu v Modré, odkud Češi do Hradiště vyrážejí. „Bude to dobrý zápas před pěknou kulisou.“
Předloni přijel na Slovácko ještě jako hráč německého Wolfsburgu, kde se stal ve věku 18 let, 8 měsíců a 13 dnů nejmladším českým hráčem, jenž nastoupil v bundeslize. Teď u jeho jména už rok svítí polský klub Górnik Zabrze.
„Ve Wolfsburgu to bylo jiné, byl jsem mladý v kádru áčka, ale neměl herní vytížení. Fanoušci v Polsku jsou skvělí. Górnik je velký Zásadní rozdíl je, že hraju více,“ shrnul Ambros.
Po ročním hostování v třetiligové rezervě Freiburgu se loni upsal v Zabrze na tři sezony s tím, že Wolfsburg si ponechal právo případného odkupu. Do jihopolského klubu ve Slezském vojvodství si ho vyhlédl stále ještě hrající sportovní manažer Lukas Podolski.
„Má v klubu silnou pozici, zajímá se o něj jako případný vlastník. Pořád má obrovskou kvalitu, dokáže dát myšlenku do hry i nám hráčům. Radí, jak se zlepšit. Je jen dobře, že se od něj můžeme učit,“ těší se Ambros z přítomnosti německého mistra světa z roku 2014.
V Górniku těží i ze spolupráce s krajanem Patrikem Hellebrandem, od léta k nim přibyl Michal Sáček.
„S Patrikem se mi hraje hodně dobře. Výborný hráč,“ pochvaluje si kooperaci se zlínským odchovancem.
I díky nim rozjelo Zabrze novou sezonu nadějně. Po sedmi kolech Ekstraklasy je třetí, Ambros přitom nastupuje pravidelně v základní sestavě na pravém kraji zálohy.
„Polsko je úžasné. Stadiony, fanoušci, chodí a fandí, žijí fotbalem. Na Katovice přišlo přes 28 tisíc lidí, ve Varšavě s Lechem 31 tisíc,“ zmiňuje vysoké návštěvy.
V pátek v Hradišti bude skromnější, přesto to bude pro Ambrose speciální zápas.