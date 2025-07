Autor: iDNES.cz , ČTK

18:44

Luka Modrič po skončení mistrovství světa fotbalových klubů odejde z Realu Madrid do AC Milán. Potvrdil to trenér milánského celku Massimiliano Allegri. Devětatřicetiletý chorvatský kapitán strávil v dresu madridského klubu 13 let.