Autor: iDNES.cz , ČTK

17:00

Záložník Luka Modrič po mistrovství světa klubů odejde z Realu Madrid. Devětatřicetiletý držitel Zlatého míče za rok 2018 pro nejlepšího fotbalistu světa to oznámil v prohlášení na instagramu. „Tak je to tady. Chtěl bych, aby tahle chvíle nikdy nepřišla, ale takový je fotbal i život. Všechno jednou začíná a končí a já v sobotu nastoupím k poslednímu zápasu na San Bernabeu,“ napsal Chorvat, který do Realu přišel v srpnu 2012.