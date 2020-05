Jovičovy špatné časy. Před zahájením tréninků v Realu si zlomil patní kost

Pro Joviče to není první problém, který si během koronavirové pauzy způsobil. V březnu dostal od vedení klubu povolení odcestovat za rodinou do Srbska, kde ale porušil karanténní nařízení a slavil v ulicích Bělehradu narozeniny své partnerky. Sklidil za to kritiku ve Španělsku i v Srbsku, kde ho navíc ještě čeká vyšetřování.

Po návratu do Madridu se stejně jako ostatní spoluhráči z Realu musel připravovat doma. Klub se k návratu do tréninkového centra chystá až v pondělí, ačkoli je otevření areálů povoleno už od pátku.

Liga ve Španělsku by podle informací médií mohla znovu odstartovat 20. června, vedení soutěže to ale zatím nepotvrdilo.