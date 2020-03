Karanténa? Ne, party! Jovič z Realu vytočil premiérku, hrozí mu vězení

Věc se má tak: dvaadvacetiletý útočník měl pobývat v karanténě, stejně jako jeho spoluhráči z Realu. Madridský klub ji vyhlásil poté, co se jeho basketbalová hvězda Trey Thompkins nakazila koronavirem.

Jenže Jovič se příliš zodpovědně nezachoval. Místo toho, aby se zavřel doma a nevycházel, odcestoval do Bělehradu a rovnou si to namířil do centra města: na narozeninovou party své přítelkyně Sofije Miloševičové.

Pokud si myslel, že ho nikdo nepozná, spletl se. Jeho nepochopitelné chování teď řeší srbská i světová média a pobouřilo i politické elity.

„Sledujeme, jak naše fotbalové hvězdičky, které v zahraničí vydělávají stamiliony, nerespektují pravidla,“ rozčílila se srbská premiérka Ana Brnabičová. A přesvědčivě dodala: „Spolehněte se, že tyhle případy se budou řešit.“



Brnabičová mluvila v množném čísle, protože kromě Joviče se na karanténu vykašlal i Nikola Ninkovič, hráč italského Ascoli. Víc ovšem samozřejmě zvoní jméno Joviče, který v minulé sezoně zářil ve Frankfurktu a v létě přestoupil do Madridu za 1,5 miliardy korun.

Fotbalové zásluhy jdou teď stranou, z dvaadvacetiletého útočníka klidně může být exemplární příklad. Jeho nerozvážnost se bude řešit u soudu, trestní oznámení už je na světě.

Jovič se podle srbských zákonů dopustil trestného činu nedodržení zdravotních předpisů, což pro něj v lepším případě bude znamenat mastnou pokutu, v horším až tříleté vězení.

Ještě výraznější trest - v krajním případě až dvanáctiletý - by přicházel v úvahu v případě, kdy by se prokázalo, že se Jovič koronavirem skutečně nakazil a způsobil onemocnění či úmrtí jiné osoby.

Tohle riziko reálně existuje: sám totiž v nedávném rozhovoru pro srbská média přiznal, že v posledních týdnech se pohyboval v tréninkovém centru Realu ve stejných prostorách, jako nakažený basketbalista.