Superfiniš ve Španělsku. Už jen mezi Realem a Atlétikem, rozhodne faktor Suárez?

V dost možná nejkrizovějším momentu celé sezony předvedl právě to, v čem je nejsilnější. Skvělý výběr místa v šestnáctce soupeře a přesné zakončení.

„Kdo jiný než on,“ radoval se kouč Diego Simeone, když Atlético v neděli díky Suárezově trefě ze závěrečných minut porazilo Osasunu 2:1. A v napínavém finiši je stále o krok před Realem, městským rivalem.

Jako faktor Suárez v minulosti pomohl ke čtyřem mistrovským trofejím Barceloně, pomáhá nyní v Madridu.

Ukazuje, že ani ve čtyřiatřiceti letech ještě rozhodně nepatří mezi veterány; dvacátou trefu sezony, na kterou přitom čekal od března, si nemohl schovat na vhodnější moment.

„Už se zdálo, že nám to proteče mezi prsty,“ viděl i trenér Simeone. Utkání opět prožíval na sto procent. Když Suárez tři minuty před koncem uklidil do sítě přesnou přihrávku od Carrasca, kouč v černém obleku pobíhal kolem laviček jako smyslů zbavený. Radoval se a zároveň uklidňoval všechny kolem.

Infarktové vteřiny. Bláznivé chvíle.

Fanoušci Atlétika Madrid kvůli platným protiepidemickým opatřením nemohli na stadion, svůj klub však v důležitém utkání proti Osasuně povzbuzovali z ulice. „Slyšeli jsme je a v kritické chvíli nám nesmírně pomohli. Neskutečné!“ děkoval obránce Mario Hermoso.

Suárezův gól totiž udržel Atlético na prvním místě dva body před Realem, který nezaváhal a jako poslední může červenobílé bojovníky o první titul po sedmi letech připravit.



„Každý mi vyprávěl, že v Atlétiku prostě musíte trpět, že je to součástí identity klubu, ale nemyslel jsem si, že to bude takhle silné,“ uznal Suárez po dalším vyčerpávajícím utkání. „Hodně jsme toho obětovali, nejen my na hřišti, ale všichni kolem,“ cítil.

Vždyť v domácím zápase proti Osasuně, které už o nic nešlo, nejdřív on i spoluhráči pálili šance. Gól stopera Saviče neplatil kvůli těsnému ofsajdu a když se čtvrthodiny před koncem dostali do nečekaného vedení hosté, vypadalo to s Atlétikem vážně bledě.



Jenže střídající bek Renan Lodi necelých deset minut před koncem srovnal. A pak už přišel okamžik pro Suáreze, u konkurence nechtěného, starého, neperspektivního.

„Ukazuje neskutečnou vůli. I když se mu v posledních týdnech nedařilo skórovat, nevzdával se a pořád byl blízko,“ chválil Simeone.

Teď ještě, aby jeho tým zvládl poslední krok.

Příští víkend ho čeká duel na hřišti předposledního Realu Valladolid, který se v případě vítězství může stále ještě zachránit. Druhý Real Madrid zase vyzve Villarreal, jenž se chce dostat na příčku zaručující postup do Evropské ligy.

Znamená to jediné: nikdo nic nevypustí, všichni pojedou na plný plyn. Udělejte si příští sobotu čas, bude to stát za to.