Další hřích fotbalového kanibala Suáreze. Messiho spoluhráč plivl po trenérovi

K incidentu došlo krátce po skončení finále Ligového poháru, v němž Inter i s Lionelem Messim podlehl Seattle Sounders 0:3.
Během hromadné strkanice se Suárez neovládl. Pokolikáté už.
„Bohužel tyhle věci zastíní náš skvělý výkon,“ litoval trenér vítězů Brian Schmetzer. „Soupeřovi hráči byli frustrovaní a to vedlo k tomu, že se na hřišti děly věci, které by se tam stávat neměly. Víc k tomu říkat nechci, protože tyhle scény by příběh mít neměly. Stalo se to po zápase, řešme fotbal.“
„Nemám k tomu co říct, protože jsem byl daleko a neviděl jsem, co se stalo,“ prohlásil trenér poražených Javier Mascherano, někdejší Suárezův parťák. Za Inter nastoupili i Sergio Busquets s Jordim Albou, další slavní hráči Barcelony. „Nikdo nemá rád, když dochází k takovým věcem. Možná tam byla nějaká provokace, ale nevím, co se stalo.“
Během kariéry osmatřicetiletý Suárez nastřílel mraky gólů, získal spoustu týmových trofejí, ale také nastřádal dlouhý seznam (ne)fotbalových hříchů, které mu vynesly několik tvrdých trestů.
V roce 2010 ještě během působení v Ajaxu kousl do ucha Otmana Bakkala z Eindhovenu a nezahrál si sedm utkání.
V dubnu 2013 při zápase anglické ligy jako hráč Liverpoolu pokousal obránce Branislava Ivanoviče z Chelsea a dostal trest na deset zápasů.
Nejznámější je incident z mistrovství světa 2014, kdy svůj chrup obtiskl do ramena italského stopera Giorgia Chielinniho. Obdržel trest na čtyři měsíce, Liverpool se ho pak zbavil a ochotně ho prodal do Barcelony, s níž původně nesměl ani trénovat.
V roce 2011 dostal osmizápasový distanc za rasově motivované urážky protivníka Patrice Evry z Manchesteru United, který věc oznámil. Když se pak od incidentu potkali znovu, před zápasem mu nepodal ruku.
Na jaře 2025 při potyčce během utkání americké MLS kousl do prstu spoluhráče Jordiho Albu, který se při strkanici s protivníkem snažil Suáreze odtrhnout.
Naposled v neděli záběry odhalily, jak plive na člena soupeřova realizačního týmu.