Pitomá doba, nemám ani chuť slavit. Mikloškovi je šedesát

Kryštof před rokem a půl zemřel, měl rakovinu kostí. Čenda stárne, už toho tolik nevydrží. Po krátké procházce spadne do pelechu a chrupe. Tak si Mikloškovi na kraji Beskyd pořídili dalšího chlupatého pasteveckého psa. Má devět měsíců, denně spořádá kilo masa plus přílohy, váží už skoro půl metráku. „Je to štěndo, takový puberťáček. Ale aspoň už netrhá polštáře,“ poví jeho pán.

Protože je z vrhu dé, noví majitelé se mohli rozhodnout, které jméno od písmene D vyberou: „Manželka, která je se mnou skoro celý život, okamžitě navrhla Dino.“