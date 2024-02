Bizarní incident v La Lize. Obscénní gesto fanouška řeší prokuratura

Vypadalo to jako to klukovina od školáka, z které je však skandál. Řeší ho už španělská prokuratura pro mladistvé.

Ve chvíli, kdy se Ocampos opřel o reklamní panel, domácí fanoušek se prstem dotkl jeho pozadí. Záznam ukazuje, jak levý ukazováček kamsi strká. Minutu se nehrálo.

„Doufám, že vedení ligy to bere vážně jako třeba otázku rasismu. Nemyslím si, že všichni fanoušci Raya jsou stejní. Chovali se k nám respektem, ale vždycky se najde nějaký hlupák. Snad se to už opakovat nebude,“ říkal Ocampos v televizním rozhovoru po utkání, které Sevilla vyhrála 2:1.

„Zůstal jsem v klidu, protože mám dvě dcery a doufám, že je nic takového nepotká. Co by se dělo, kdyby se to stalo v ženském fotbale? Fanoušci si neuvědomují, jak mohou ublížit.“

Directo Gol @DirectoGol 🚨 IMAGEN GOL PLAY 🚨



🎥 La secuencia completa de la agresión de un aficionado de Vallecas a Lucas Ocampos



📺 #DirectoGol https://t.co/irozEBa3eO oblíbit odpovědět

Vedení španělské ligy se incidentem zabývá. Případ předalo prokuratuře pro mladistvé, protože divákovi nebylo ještě osmnáct.

„Tím, co se stalo, jsme znechucení,“ reagovala Sevilla v prohlášení. „Lucas Ocampos byl vystaven obscénnímu a naprosto nevhodnému jednání domácího fanouška. Doufáme, že budou přijata příslušná opatření, aby se takové chování na fotbalovém hřišti neopakovalo.“

Mladíkovi hrozí, že se na stadion Vallecana dlouho nepodívá. „Ten čin je v rozporu s hodnotami klubu. Byla to akce výhradně jednoho fanouška, který je za své chování odpovědný. Klub pracuje na jeho identifikaci a v případě, že je držitelem permanentní vstupenky, budou přijata příslušná opatření v souladu s interními předpisy.“

Fotbalové Španělsko v poslední době potkaly i jiné aféry. Bývalý předseda asociace Luis Rubiales jde k soudu. Po triumfu španělských fotbalistek na loňském mistrovství světa v Austrálii políbil na ústa útočnici Jenni Hermosovou. Je obžalován ze sexuálního obtěžování. Polibek, který vyvolal nevoli po celém světě a vysloužil si kritiku z mnoha stran, byl podle soudce „jednostranný, nečekaný a bez souhlasu“.

Kromě Rubialese čelí obvinění také bývalý trenér družstva Jorge Vilda, ředitel mužské reprezentace Albert Luque a šéf marketingu asociace Ruben Rivera. kteří údajně na Hermosovou vyvíjeli tlak, aby na veřejnosti Rubialese podpořila a bránilo ho. Ona to odmítla.

V pondělí začal soud s Danim Alvésem. Někdejší brazilská hvězda se v Barceloně zodpovídá ze sexuálního napadení, kterého se měl dopustit na konci roku 2022. Státní zástupce požaduje devět let vězení.