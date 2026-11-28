Blankytně modrou oblohu prořezávají sluneční paprsky. Klid pod pohořím Sierra Blanca a horou La Concha narušuje jen zvuk čutání do balonů, dětské štěbetání a rady trenérů. Vítejte v tréninkovém centru v Marbelle, které se stalo na týden domovem zhruba dvaceti českých kluků z Kalouda & Volf Football Campu.
„Fotbalové kempy pořádáme každé léto v Brně už od roku 2016, ale teď máme třetím rokem i zimní soustředění v Marbelle,“ popisuje 39letý Kalouda, který vlastní Kalouda Sport Agency spolu s manželkou Veronikou.
A nenudí se. Zatímco ona je nyní v Číně, kde organizuje závody Světového poháru MotoSurf World Championship, jehož jsou oba součástí top managementu, on měl v posledních dnech pod palcem kemp v Marbelle.
Letošní ročník uspořádal na konci listopadu spolu s Volf Soccer Academy, mezinárodní fotbalovou akademií Libora Volfa. Ten byl i jedním z trenérů, a to po boku Luboše Kaloudy, Jana Votavy a Dominika Bureše.
Partu doplnil ještě Jakub Mareš, rovněž bývalý vicemistr světa do 20 let, jenž byl na kempu hlavním fotografem. Právě focení se nyní po konci kariéry naplno věnuje.
Děti i rodiče z Brna, Vyškova, Průhonic či Tuchlovic sem přilákalo spojení kvalitních tréninků, slunného počasí a pestrého programu.
„Baví mě plánovat program a sledovat posun dětí, ať už po sportovní nebo lidské stránce a hlavně vidět jejich nadšení. Třeba v sobotu jsme vyrazili do Sevilly, navštívili centrum města a hlavně slavné derby FC Sevilla - Real Betis (1:1), kde si děti i rodiče vychutnali atmosféru vyprodaného stadionu pro 43 tisíc diváků,“ vypráví Kalouda.
Ale aby někdo z těchto malých capartů mohl být jednou novým Iscem či Antonym, musí pořádně trénovat. Na kempu v Marbelle měly děti většinu dní dopoledne i odpoledne dvouhodinový trénink.
V mezičase si daly na hotelu oběd, případně šlofíka a otužilci v rámci regenerace koupačku v moři či bazénu. Samozřejmostí servisu byla plná penze formou švédských stolů.
Dvakrát v týdnu vyrazily děti s trenéry na kondiční trénink v písku do areálu Park Meditterráneo, nechyběl ani společný výlet lodí z přístavu Puerto Banús do historického centra Marbelly, fotbalový zápas dětí proti rodičům a souboje v padelu. Ostatně, útulný areál s padelovými kurty, kterých je na pobřeží Costa del Sol mnoho, byl hned vedle hotelu.
Na závěr pak ještě předání diplomů, medailí a adiós!
„Naším cílem není to, aby z každého byl profesionální fotbalista. Chceme dětem předávat hodnoty a vztah ke sportu,“ dodává Kalouda.
A evidentně se mu to daří. Důkazem budiž slova většiny účastníků zájezdu: „Tak na viděnou zas za rok v Marbelle!“