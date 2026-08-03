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Horníčkův obří skok. Nejdražší gólman léta je Čech, Newcastle ho bere jako jedničku

Jiří Čihák
  10:00
Český brankář Lukáš Horníček pomohl fotbalistům Bragy v úvodním zápase...

Český brankář Lukáš Horníček pomohl fotbalistům Bragy v úvodním zápase semifinále Evropské ligy k výhře 2:1 nad Freiburgem. | foto: AP

Český brankář Lukáš Horníček
Lukáš Horníček z Bragy inkasuje gól na hřišti Freiburgu.
Lukáš Horníček z Bragy inkasuje gól na hřišti Freiburgu.
Lukáš Horníček v brance Bragy zasahuje proti Alvarovi Fidalgovi z Betisu.
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V ledově vychlazené konferenční místnosti v hotelu v americkém Dallasu českým novinářům v půlce června tvrdil: „Počítám s tím, že se po mistrovství světa vrátím zpátky do Bragy.“ Vrátil se, ale nevydržel dlouho. Lukáš Horníček, blonďatý obr z Dobříkova u Chocně, se podepsal pod největší český fotbalový přestup léta.

Bez dvou čísel dvoumetrový brankář, který si mimochodem nikdy nezachytal v nejvyšší domácí soutěži a už v sedmnácti zmizel za portugalským dobrodružstvím do Bragy, by měl být od nové sezony jedničkou mezi tyčemi anglického Newcastlu.

Zpráva jako hrom. Pro český fotbal, národní tým a jeho nového kouče Santiho Deniu, ale především pro Horníčka samotného.

„Bude to obrovský skok,“ věští čerstvě čtyřiadvacetiletému kolegovi Tomáš Vaclík, bývalá reprezentační jednička. „Ale pokud za něj v Newcastlu neváhali dát takové peníze, počítají s ním a věří, že je připravený.“

Mluví se o 30 milionech eur, hodnotě Horníčkovy výstupní klauzule, což dělá v přepočtu téměř tři čtvrtě miliardy korun.

Závratná suma.

Ale co vlastně znamená?

Například to, že se Horníček dostal na úroveň reprezentačního kapitána Krejčího a po Nedvědovi se Schickem je z něj třetí nejdražší český fotbalista vůbec. Zároveň platí, že žádný jiný gólman letos nestál víc a že v historickém srovnání všech světových brankářských přestupů se Horníček jen o fous nevejde do elitní desítky, takže v žebříčku jen o pár políček výš narazíte na jména jako Raya, Cillessen, Courtois, Chevalier či Ederson.

Co bude dál?

Už 22. srpna by mohl stát v bráně v úvodním kole proti Liverpoolu, týden nato navíc Newcastle hraje na Tottenhamu, kde klidně může dojít na souboj s krajanem Antonínem Kinským, což by byla rarita.

Český brankář Lukáš Horníček.

Antonín Kinský, český brankář Tottenhamu.

Vždyť naposledy se něco podobného v nejlepší lize světa přihodilo v lednu 2008, kdy proti sobě v duelu Chelsea s Tottenhamem nastoupili Petr Čech a Radek Černý.

Sluší se připomenout, že na soupiskách anglických klubů stále figurují také Vítězslav Jaroš (Liverpool) a Radek Vítek (Manchester United), kteří do ciziny podobně jako Horníček odešli coby teenageři. „Já jsem podobnou možnost nikdy neměl, takže se mi to špatně hodnotí,“ komentuje Vaclík. „Ale u Lukáše je zřejmé, že to byla dobře promyšlená trefa.“

Dravost a touha, cesta do Premier League. Vítek o budoucnosti i brankářích z Česka

V dorosteneckém věku odmítl Spartu a z Pardubic se ještě před maturitou vydal do neznáma. Sám a bez rodiny, aby se co nejdřív osamostatnil. „První dny jsem si pobrečel, stýskalo se mi, ale věděl jsem, proč tohle všechno dělám,“ líčil před časem.

Naučil se portugalsky a žádný problém nemá ani s angličtinou. Když pak během letošní zimy už jako právoplatná jednička z Bragy popisoval, kolik za poslední rok a půl v nové roli pobral sebevědomí, mimo jiné se zmínil: „V Portugalsku jsem spokojený, ale krok dopředu bych rád udělal. Nemám preferenci, ovšem kdyby přišla odpovídající nabídka z top pěti lig, těžko bych mohl říct ne.“

A tak je tady Newcastle, osmifinalista Ligy mistrů a dvanáctý tým posledního ročníku anglické ligy. Českou brankářskou školu v klubu s černobílými pruhy proslavil nebožtík Pavel Srniček, jehož ve městě přijali za svého.

Pavel Srníček v dresu Newcastlu.
Vlajka připomínají památku českého brankáře Pavla Srnička.

Pavel Srníček, rodák z Ostravy, se stal oblíbencem v Newcastlu.

Horníček na něj zkusí navázat.

V Newcastlu, který spravuje saúdskoarabský Veřejný investiční fond, bude součástí širší přestavby: na odchodu je zkušený brankář Pope i záložník Guimares, pryč jsou Gordon nebo Tonali a před pár dny po pěti letech zamával také trenér Eddie Howe, kterého by měl nahradit německý kouč Mathhias Jaissle.

„Jestli je Lukáš skutečně nachystaný, si můžeme říct třeba po deseti kolech,“ myslí si Vaclík. „Ve srovnání s Tondou Kinským na širší veřejnost možná nepůsobí tak sebevědomě, ale i on ukázal lokty, když Bragu loni přesvědčil, aby se zbavila Matheuse, někdejší jedničky. Premier League je trochu jiný a velký svět, na který si bude muset zvyknout, ale v Portugalsku měl čísla parádní.“

Konkrétně 37 čistých kont v 88 zápasech.

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2. Manchester CityManchester City 38 23 9 6 77:35 78
3. Manchester UnitedManchester Utd. 38 20 11 7 69:50 71
4. Aston VillaAston Villa 38 19 8 11 56:49 65
5. LiverpoolLiverpool 38 17 9 12 63:53 60
6. BournemouthBournemouth 38 13 18 7 58:54 57
7. Sunderland AFCSunderland 38 14 12 12 42:48 54
8. BrightonBrighton 38 14 11 13 52:46 53
9. BrentfordBrentford 38 14 11 13 55:52 53
10. ChelseaChelsea 38 14 10 14 58:52 52
11. FulhamFulham 38 15 7 16 47:51 52
12. Newcastle UnitedNewcastle 38 14 7 17 53:55 49
13. EvertonEverton 38 13 10 15 47:50 49
14. Leeds UnitedLeeds 38 11 14 13 49:56 47
15. Crystal PalaceCrystal Palace 38 11 12 15 41:51 45
16. NottinghamNottingham 38 11 11 16 48:51 44
17. TottenhamTottenham 38 10 11 17 48:57 41
18. West HamWest Ham 38 10 9 19 46:65 39
19. Burnley FCBurnley 38 4 10 24 38:75 22
20. WolverhamptonWolves 38 3 11 24 27:68 20

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. - 7. : Postup - Evropská liga, 8. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

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