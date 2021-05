Neznámý cizinec, ozdoba ligy. Agüerovo hořké i sladké loučení. A teď Barcelona?

Ten trochu záhadný chlapík a introvert, milovník videoher, který má i po deseti letech na ostrovech problémy vést rozhovor v angličtině.



„Zůstává pro nás tak trochu cizincem, přijde mi, že mimo hřiště Sergia vlastně vůbec neznáme, zato víme, co dokáže jako fotbalista: společně s Henrym a Cantonou patří k těm nejlepším zahraničním posilám, které kdy ozdobily naši soutěž,“ psal v pravidelném sloupku pro The Athletic bývalý útočník Alan Shearer.



Nechme nyní na pár řádcích vyniknout jen Agüerova úchvatná čísla.

274 startů v Premier League a 182 gólů. V neděli překonal Wayna Rooneyho z Manchesteru United v počtu branek za jeden klub a rozloučil se dalším rekordem.

Když sečtete Agüerův příspěvek ve všech soutěžích, dostanete se na 260 gólů v 389 zápasech. A k tomu přidejte dalších 73 asistencí...

Získal patnáct trofejí, z toho pět ligových titulů. Ten první pro Manchester City po čtyřiačtyřiceti letech vystřelil nezapomenutelným gólem ve čtvrté nastavené minutě.

Křik komentátora Martina Tylera a jeho protáhlé „Agueroooooooo“ se stalo podobně ikonickým momentem v novodobé éře soutěže jako nevídaný vzmach samotného klubu.

Manchester City samozřejmě povstal díky finančním tokům z arabského světa, ale také zásluhou srdcařů a opor, jako byli Vincent Kompany, David Silva či právě brzy třiatřicetiletý Sergio Agüero.



To oni jsou klubovými ikonami.

„Hráči, které nenahradíte. Hráči, díky kterým je Manchester City tam, kde je. Zanechali obrovský odkaz,“ soukal ze sebe trenér Pep Guardiola, když právě o Agüerovi v neděli hovořil pro Sky Sports.

Měl slzy v očích a sotva mluvil.

Přitom zrovna o jejich chladném vzájemném vztahu se v zákulisí hovoří. I po kouzelné a dojemné rozlučce s fanoušky i spoluhráči britská média připomínají, že spojení mezi Agüerem a Guardiolou není ani zdaleka tak idylické. A to už od samotného začátku.



„Pokud byste se řídili pouze podle oficiálních vyjádření, asi by vás nenapadlo, že mezi sebou mají byť jen sebemenší problém, ale ve skutečnosti...“ píše reportér Sam Lee, který pro The Athletic dění v Manchesteru City pokrývá.

Agüero prý vůbec nebyl spokojen a bolelo ho, jak jeho loučení s Anglií vypadá. Nelíbilo se mu, že v posledních týdnech nastupoval sporadicky, i když byl zdravotně v pořádku. S Guardiolou, který měl poslední slovo ohledně neprodloužení jeho smlouvy, v průběhu jara skoro nemluvil.

Toužil zůstat, ale nemohl.

Možná i proto se vedení City obává, co z Agüera případně vyleze při rozhovorech se španělskými médii. Po konci kontraktu v Anglii má totiž namířeno do Barcelony, což nepřímo potvrdil i samotný Guardiola.



„Je blízko, aby podepsal s klubem mého srdce,“ řekl doslova pro BBC. „Věřím, že se mu tam bude líbit. Barcelona díky němu bude mnohem silnější.“

Mimochodem, takový přesun může naznačit, že na Camp Nou nakonec přece jen zůstane i Lionel Messi, útočníkův blízký přítel. Ale neodbíhejme ještě od tématu Agüero.

Když přicházel před deseti lety z Atlétika Madrid, málokoho by napadlo, že se stane v Manchesteru klubovou legendou. Že vydrží celou dekádu.

„Před posledním domácím zápasem jsem se cítil zvláštně, bylo to divné. Ale všem bych moc rád poděkoval,“ povídal ve svém patrně posledním televizním rozhovoru.

Když se coby střídající chystal do hry v duelu proti Evertonu, spoluhráč Mahriz zakopl balon do autu, aby mu mohl co nejrychleji přepustit místo na trávníku. Tam se Agüero pořád cítí nejlépe, což rychle potvrdil.



Po pěti minutách dostal od důrazného Fernandinha přihrávku do běhu, Agüero se rychle zorientoval, udělal pár kroků s míčem a chytrou střelou vnějším nártem ho poslal ke vzdálenější tyči. Za dalších pár minut skóroval hlavou, znovu po centru parťáka Fernandinha.

Všichni mu to v tu chvíli přáli.

„Sergio, Sergio, Sergio,“ ozývalo se na tribunách stadion Etihad.



V posledních týdnech Agüera trápilo zdraví, svalové problémy. „Proto se sám rozhodl, že do utkání nastoupí až v závěru, na poslední půlhodinu. Ale to jsem netušil, že během pěti minut zvládne dva góly. Skvělý den: pro nás i pro něj,“ pokračoval Guardiola, aniž by naznačil jakékoli vzájemné spory.

A pak ještě s pláčem dodal: „Sergio je úžasný člověk.“

Football Daily @footballdaily "He's a special person for us." Pep Guardiola gets emotional talking about Sergio Aguero leaving Manchester City https://t.co/LoKM9wMJAR oblíbit odpovědět

Pro City to byla ideální příprava na historicky první finále Ligy mistrů - bylo dlouho očekávané, vždyť i sám Agüero před lety vyhlásil: „Odejdu, až vyhrajeme Champions League.“



Teď se mu to doopravdy může splnit, byť za docela jiných okolností, než by se jemu samotnému zamlouvalo. Nedá se očekávat, že by pro finále v Portu figuroval v základním plánu trenéra Guardioly.

Ten v aktuální sezoně v důležitých zápasech využíval hru bez klasického útočníka.

„Fotbal miluju a v takovém zápase bych si samozřejmě moc rád zahrál. Jestli nastoupím, udělám maximum,“ slíbil. Jenže pokud půjde všechno podle plánu, Agüero se na hřiště dostane možná na pár minut.

I proto je jeho loučení sladké i hořké zároveň.

Sám by to najevo nedal, vždyť jste to v neděli viděli: samé úsměvy i pokorná slova. I proto je nejen mezi vlastními kolegy z týmu tak oblíbený.

Podle zpráv, které tečou z Anglie, by však Agüero svůj konec v City nejraději oddálil. Do klubu se zamiloval, stejně jako se klub zamiloval do něj.