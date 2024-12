Titul po deseti letech. Fotbalisté LA Galaxy ve finále MLS udolali NY Red Bulls

Galaxy už po třinácti minutách vedlo 2:0 díky brankám Josepha Paintsila a Dejana Joveliče. New York však v 28. minutě snížil zásluhou Seana Nealise a z finále bylo ještě drama. Los Angeles ale první triumf od roku 2014 uhájilo.

Na cestě za titulem navíc v pěti zápasech play off nastřílelo rekordních 18 branek. „Jsem na kluky opravdu pyšný. Do zápasu jsme vstoupili skvěle a to nám vzalo dost energie. Ale kluci se zapsali mezi klubové legendy,“ citovala kouče Galaxy Grega Vanneyho agentura AP.

Pro Galaxy byl triumf o to sladší, že v minulé sezoně skončilo na předposledním 13. místě Západní konference a v play off chybělo. „Získat pro klub trofej po deseti letech je výjimečná věc. Ale zasloužili jsme si to. Trofej je konečně tam, kam patří,“ prohlásil Jovelič.