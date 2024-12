Po deseti letech ve finále. Fotbalisté LA Galaxy si v MLS zahrají o titul

Fotbalisté Los Angeles Galaxy vybojovali rekordní desátou účast ve finále play off MLS. Postup si zajistili sobotní výhrou 1:0 nad Seattlem. O šestý titul, kterým by rovněž vylepšili ligový rekord, budou usilovat v sobotu 7. prosince proti New Yorku Red Bulls.