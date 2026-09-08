BBC uvedla, že partnerství Liverpoolu s Turkish Airlines je nejhodnotnějším kontraktem týkajícím se pouze místa na dresu. Smlouvy Arsenalu a Manchesteru City s aerolinkami Emirates a Etihad se týkají také názvu stadionu.
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Turkish Airlines budou teprve třetím sponzorem na přední části liverpoolského dresu za posledních 35 let po pivovaru Carlsberg a od roku 2010 právě bance Standard Chartered. Ta zůstane s klubem spojená i po roce 2027 a přesune se do pozice takzvaného globálního partnera.
„Turkish Airlines je celosvětově uznávaná organizace s rozsáhlou mezinárodní sítí. Těšíme se na zahájení našeho partnerství a budování pevného vztahu. Jeho silné základy už byly položeny těmi mimořádnými vzpomínkami na rok 2005,“ uvedl v prohlášení na webu obchodní ředitel týmu Ben Latty s odkazem na vítězství Liverpoolu ve finále Ligy mistrů v Istanbulu nad AC Milán po obratu ze stavu 0:3.