V anglické lize je podmínkou pro udělení medaile pět odehraných zápasů. Jaroš nastoupil pouze k jednomu, a tak se zdálo, že bude mít smůlu.

Liverpool nicméně dostal 40 medailí, které mohl rozdat dle uvážení s jedinou podmínkou: že ji dostane každý hráč, jenž nastoupil alespoň ke zmíněným pěti utkáním. A pokud nějaké budou přebývat, mohou být ocenění i další hráči, takže i Jaroš.

„Je hezká, těžká. Pár medailí mám, ale tuhle ještě ne,“ zkoumal ji přímo na hrací ploše v průběhu rozhovoru pro Canal+ Sport.

Vítězslav Jaroš 🤝 @martin_minha a první dojmy českého brankáře z mistrovských oslav přímo na Anfieldu! 🏆 pic.twitter.com/P6peCE1fLv — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) May 25, 2025

Liverpool si převzal trofej pro vítěze Premier League po závěrečném zápase s Crystal Palace (1:1), o jeho triumfu ale bylo jasno už čtyři kola před koncem, takže se fanoušci mohli dopředu připravit na velkou párty.

„Je to paráda, co k tomu dodat. Nemám slov, jeden z nejlepších zápasů i zážitků v mé kariéře,“ popsal Jaroš.

Sám ale ví, že na suverénní titulové jízdě moc velký podíl nemá. Nastoupil pouze do duelu na Crystal Palace (1:1), a to navíc jenom na 12 minut, když nahradil zraněného Alissona. Při svém debutu sice v závěru zlikvidoval pokus Ezeho a po utkání slyšel chválu, ale od té doby odchytal pouze duel ligového poháru s Brightonem (3:2).

I tam obstál, ale přes zmíněného Alissona a dvojku Kellehera to měl těžké, takže na něj zbyla pozice trojky.

„Ale ten rok mě obrovsky posunul. Zápasy jsou zápasy, co si budeme, ale tréninky na podobné úrovni pořád dají člověku hodně,“ vysvětloval.

Do Liverpoolu se vrátil po zdařilém hostování v rakouském Sturmu Graz, s nímž ovládl ligu i pohár. A určitě doufal, že pod novým realizačním týmem by mohl dostávat více příležitostí. Jenže s Arne Slotem si všechno sedlo tak dobře, že nebyl nejmenší důvod do sestavy sahat.

„Trochu se nám změnil režim, protože každý trenér má něco svého. Každý hráč měl svůj individuální přístup, což byl asi největší rozdíl oproti předchozím sezonám. Sice nepřišlo moc posil, ale ten nový impuls stačil,“ pochvaloval si přesto Jaroš.

Ve třiadvaceti letech je mu však jasné, že pro další kariérní vývoj musí hlavně chytat, tréninky stačit nebudou. V Liverpoolu má smlouvu ještě na rok, ale nelze očekávat, že by v příští sezoně měla jeho minutáž rapidně stoupnout.

Virgil van Dijk a Vítězslav Jaroš slaví vítězství Liverpoolu nad Crystal Palace.

Kelleher sice nejspíš odejde, ale k týmu by se naopak měl připojit Gruzínec Giorgi Mamardašvili, jehož Liverpool podepsal po loňském vydařeném Euru a ještě rok ho nechal hostovat ve Valencii. Na Jaroše by tak v brankářské hierarchii zase zbyla pozice trojky.

V dubnu nicméně tamní plátek Liverpool Echo přišel se zprávou, že je klub s jeho prací na tréninku spokojený, nechce se ho zbavit natrvalo, a dokonce pro něj chystá nový kontrakt. Podle webu inFotbal by následně měl Jaroš odejít na hostování do jedné z top pěti evropských lig.

„Uvidí se, taky bych rád už něco věděl. Ale přestupové okno je ještě dlouhé a do té doby je času dost,“ pravil smířlivě.

Kde stráví příští sezonu? A hlavně – bude pravidelně chytat?