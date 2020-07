Klopp po titulu: Nezastavíme se, každý hráč se může ještě zlepšit

„Jsme mistři Anglie, Evropy a světa. Vím, jak to zní, ale je to pravda. Upřímně, je to neuvěřitelné. Vyhráli jsme čtyři velké trofeje. Nezastavíme se. Máme vnitřní výzvy a každý hráč se může ještě zlepšit. Před pěti lety jsem žádal fanoušky, aby nám věřili. Pochybovačům jsem řekl, aby se stali věřícími. To oni to dokázali,“ řekl Klopp v rozhovoru pro Sky Sports.



Na Anfield v říjnu 2015 za odvolaného Brendana Rodgerse a postupně vytvořil z Liverpoolu jeden z nejsilnějších týmů v Evropě. V minulém roce s ním vyhrál Ligu mistrů, Superpohár UEFA a klubové mistrovství světa. V této sezoně dovedl tým po 30 letech k prvenství v anglické lize.



Jistotu titulu získal Liverpool už před měsícem, přesto zápas s Chelsea, jež stále usiluje o účast v Champions League, nevypustil.

„Bylo to otevřené utkání s krásnými a neuvěřitelnými góly a bezvadnými fotbalovými momenty. Ten zápas jsem si užil. Vychutnali jsme si ho, nemůžu být na kluky pyšnější,“ uvedl kouč.

Oslavy s pohárem označil za zcela výjimečné. „Nemůžeme srovnávat, protože se nám to předtím nepovedlo. Uvědomujeme si, že to mohlo být jiné,“ přemítal Klopp. „Ale také to mohlo být horší, kdybychom třeba prohráli.“



Liverpoolského kouče potěšilo, že na stadionu mohly být díky výjimce alespoň rodiny. „O to to bylo výjimečnější. Na zápas nemohly, ale při převzetí trofeje směly být. Tyhle chvíle chcete sdílet se svými milovanými. Já je mám kolem sebe díky realizačnímu týmu a hráčům,“ prohlásil.