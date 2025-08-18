Muže podezřelého z rasistických urážek na Anfieldu podmínečně propustili

Semenya rasisticky urážel jeden z diváků na Anfieldu v prvním poločase a poté, co na to hráč tmavé pleti upozornil rozhodčího, byl zápas zhruba na dvě minuty přerušen.
Rasismus na Liverpoolu. Semenya urážel fanoušek, sudí musel přerušit zápas
Rozhodčí Anthony Taylor předtím o události informoval oba trenéry a kapitány. Muž byl ze stadionu vyveden a v sobotu policie potvrdila, že ho kvůli podezření z rasově motivovaného přestupku proti veřejnému pořádku vzala do vazby k výslechu.
Událost odsoudily mimo jiné oba kluby, vedení Premier League i světová federace FIFA. Semenyo, jenž při porážce 2:4 v úvodním utkání nové sezony vstřelil oba góly Bournemouthu, na sociálních sítích poděkoval spoluhráčům, Liverpoolu, rozhodčím a „celé fotbalové komunitě“ za podporu.