Ohromná úleva. Nejlepší zápas za poslední dobu, oddychl si Klopp po derby

Ukončil Liverpool krizi? Šlo o záblesk lepších časů?

Vždyť loňský vicemistr přerušil šňůru čtyř duelů bez vítězství a vybojoval teprve druhou výhru z osmi zápasů napříč všemi soutěžemi.

„Náš výkon byl nejlepší za poslední dobu,“ uznal Klopp. „Ukázali jsme, že máme na to takhle hrát.“

Povzbuzením pro něj také je, že mohl alespoň na lavičku posadit uzdravené opory Roberta Firmina, Dioga Jotu a Virgila van Dijka. První dva jmenovaní si dokonce zahráli, Jota poprvé od okamžiku, kdy jej svalové zranění připravilo o mistrovství světa v Kataru.

Proti Evertonu, který se plácá v boji o záchranu, se prvně od šestadvacátého prosince prosadil střelec Mohammed Salah a premiérovou trefu zaznamenala také lednová posila Cody Gakpo.

Pro Liverpool to znamená, že se posunul na deváté místo a na příčky, které zajišťují Ligu mistrů, ztrácí devět bodů. Čtvrtý je aktuálně Newcastle, na jehož stadion dorazí Klopp a spol. v sobotu.

„Byl to pro nás opravdu důležitý zápas. Konečně jsme to byli zase my. Teď se musíme postarat o to, abychom v podobném duchu pokračovali. Jestli se chceme dostat z naší nepříjemné situace, potřebujeme právě takové výkony a zejména je potřebujeme opakovat,“ dodal Klopp.