Buďme pokorní. Salah táhne Liverpool k titulu, vánoční fotkou naštval muslimy

Liverpool ve svátečním osmnáctém dějství Premier League využil dalšího zaváhání druhé Chelsea a v čele tabulky se utrhl na sedm bodů. To už je solidní náskok, byť soutěž je teprve těsně před polovinou.

„Je to trochu nudná odpověď, ale jako trenér musím jít postupně zápas od zápasu. Vím, kolik jich ještě máme před sebou. Vím, že soupeři mají tolik kvality. I když postavení v tabulce samozřejmě vnímáme, ještě nám zbývá jedenadvacet zápasů a to je příliš brzy na to, abychom už slavili,“ prohlásil kouč Arne Slot.

„Před dvěma měsíci jsme byli za Manchesterem City a podívejte se, co se tam stalo z hlediska zranění. Pak máte v zápasech trochu smůlu, přijdou vyloučení. To může potkat každého,“ varoval kouč. Manchester City z posledních třinácti zápasů vyhrál jediný a na Liverpool ztrácí čtrnáct bodů...

Liverpool má devatenáct anglických titulů, po Manchester United nejvíc, ale od roku 1990 triumfoval jen v covidovém ročníku 2020. A to si tu jízdu zase neužili fanoušci, protože poslední třetina sezony se dohrávala většinou před prázdnými tribunami.

Předtím i potom měl sezonu rozehranou podobně jako letos, ale k titulu ji nedotáhl. Například během ročníku 2018/2019 vedl tabulku už o deset bodů, ale na konci slavil Manchester City.

Nebo rok 2024 Liverpool zahájil v lednu vítězstvím 4:2 nad Newcastlem, které ho poslalo do čela o tři body před City. Ale zase nic.

„Teď je to jiné,“ řekl Salah po čtvrtečním duelu v rozhovoru pro Amazon Prime.

Liverpool má nyní nejen slušný náskok v Premier League, ale je také první v Lize mistrů a postoupil do semifinále Ligového poháru. Z šestadvaceti zápasů ve všech soutěžích jich na podzim vyhrál dvaadvacet, prohrál jediný v září v Nottinghamu.

„Doufám, že titul získáme. Vím, jak je to pro fanoušky i pro klub speciální. Je to něco, o čem sním,“ zdůraznil Salah.

Dvaatřicetiletý útočník pro svůj sen dělá maximum. Když v závěru duelu proti Leicesteru po individuální akci zvýšil na 3:1, dal svůj šestnáctý ligový gól sezony. K tomu má jedenáct asistencí.

Zároveň však zůstává v nejistotě, co bude v létě, protože mu vyprší smlouva. A nabídku na novou zatím nedostal. „Asi jsem jednou nohou pryč,“ posteskl si před pár týdny. „Miluji fanoušky, oni zase milují mě. Ale tahle záležitost není v rukou mých ani v jejich.“