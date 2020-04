Dejte titul Liverpoolu, nevidím jiný scénář, říká šéf evropského fotbalu

I když to říká nejvyšší muž evropského fotbalu, je to jen jeho názor. O osudu Premier League si musí rozhodnout anglická fotbalová asociace sama.

UEFA apeluje, aby se soutěže dohrály, pokud to bude možné. Pokud ne, buď se výsledky musí anulovat, nebo se započítá tabulka ve stavu, než byly ligy kvůli šíření koronaviru přerušeny. S tím však ne všechny kluby budou souhlasit.

Liverpool vede Premier League o pětadvacet bodů, k jistotě mu stačí vyhrát dva zápasy bez ohledu na výsledky druhého Manchesteru City.

Je nanejvýš pravděpodobné, že Liverpool by už slavil, pokud by sezona pokračovala. Slavil by první titul po třiceti letech, na který čekají generace. A když už byl tak blízko...

Vedení ligy zatím o osudu soutěže nerozhodlo, chtělo by však sezonu dokončit v červnu a v červenci bez diváků.

Ani to zatím není vůbec jisté, protože restart Premier League bude záležet na uvolnění vládních opatření kvůli pandemii, která si ve Velké Británii zatím vyžádala 52 tisíc nakažených a pět tisíc mrtvých.

Čeferin je přesvědčený, že Liverpool by měl v každém případě být vyhlášen mistrem. „Nevidím žádný scénář, ve kterém by Liverpool titul nezískal,“ řekl v rozhovoru pro slovinský deník Ekipa24.



A to i v případě, že by byla Premier League ukončena a zbytek soutěže by se nedohrával jako například v Belgii.

„Je jasné, že fanouškům se líbit nebude, když Liverpool oslaví titul na stadionu bez diváků, nebo by mu byl přidělen vedením ligy. Ale ať už to bude jakkoli, tak myslím, že titul Liverpool dostane,“ zdůraznil Čeferin.

Ale co pořadí na dalších místech? Jak by se tvářily kluby, které bojují o Ligu mistrů, o další pohárové příčky, o záchranu?

Manchester United jistě nebude souhlasit, aby platila současná tabulka, v níž na čtvrtou Chelsea ztrácí tři body a byl by teď bez Ligy mistrů.

Nelíbilo by se to ani Arsenalu, který by zůstal úplně bez pohárů, přitom ve zbývajících deseti zápasech by mohl manko na týmy před sebou dohnat.

A co teprve Bournemouth, který by v tuto chvíli k sestupu odsoudilo jen horší skóre. Stejně bodů mají totiž i Watford a West Ham.