Oslavy v Hamburku neberou konce, vždyť klub ze severu Německa se do fotbalové bundesligy vrátí po sedmiletém čekání. Bude u toho i český záložník Adam Karabec? Německá média si příběhu...

Teorii velkého třesku možná převedou fotbalové Teplice do praxe. „Bude docela hodně změn,“ avizoval trenér Zdenko Frťala, když se nad sezonou zavřela voda. Jeho skláři zakončili ligu nedělní výhrou...

Fotbalovou Spartu opouští další člen z úspěšného realizačního týmu, který klub nasměroval ke dvěma mistrovským titulům i do Ligy mistrů. Dánský expert Christian Clarup, vedoucí fyzické přípravy, se...

Fotbalová liga skončila. Ideální čas prověřit, co o uplynulé sezoně víte. Nebude to jednoduché, protože jsme z oficiálních statistik vybrali i perličky, které nemusí být na první pohled zcela zřejmé:...

Trochu ho zaskočilo, když se dozvěděl, že také dostane medaili pro vítěze anglické ligy. Vítězslav Jaroš ale logicky neprotestoval a nechal si ji navléct na krk, takže i on je spolu s dalšími...

Náhrada za Šulce? Plzeň přivádí z Liberce záložníka Višinského

Plzeňské fotbalisty posílil ofenzivní záložník Denis Višinský. Český reprezentant do 21 let zamířil do Viktorie po konci smlouvy v Liberci a v novém působišti podepsal tříletý kontrakt. Druhý celek...