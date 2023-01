Stop výmluvám. Proč Liverpool vyčichl a co s tím kouč Klopp udělá?

Jistě nebyl jediný, koho v pondělí večer z výkonu milovaného klubu bolely oči. A jistě kritickou větu nevypustil jen v emocích nebo zaslepený ojedinělým zklamáním. Liverpool, ještě nedávno tým, který inspiroval a sršela z něj nevyčerpatelná energie, je vyčichlý.

Porážka 1:3 s Brentfordem v prvním ligovém utkání roku 2023 – a první ve vzájemných zápasech od roku 1938 – odhalila všechno, co výběr kouče Jürgena Kloppa trápí, brzdí a chvílemi přímo ztrapňuje.

Tohle je ten Liverpool, který na jaře 2019 ovládl Ligu mistrů, o rok později slavil po třiceti letech vymodlený titul a před půl rokem zakončil sezonu ziskem tří trofejí?

Nemůže být! Je k nepoznání.

Fyzicky nabušený tým, který soupeře drtil přímočarým fotbalem založeným na maximálním tempu a intenzitě, se někam vypařil.

Proti Brentfordu sice držel balon 73 procent času, ale jakmile zrovna míč pod kontrolou neměl, těžce nestíhal. Jen v prvním poločase nechal svěžího soupeře osmkrát (!) zakončovat uvnitř vápna, spíš shodou náhod prohrával jen 0:2.

Darwin Nuňez (vlevo) z Liverpoolu skóruje proti Brentfordu.

O pauze Klopp třikrát vystřídal, dokonce i kapitána Van Dijka stáhl, údajně kvůli trablům se svalem. Ale zřejmě to bude chtít větší zásah, aby mohl Liverpool myslet aspoň na umístění ve vedoucí čtyřce.

Přitom zrovna Van Dijk po zimní pauze, vyplněné mistrovstvím světa, naznačoval, že se nevzdává ani nadějí na titul: „Sice ztrácíme hodně, ale tahle sezona může být pěkně bláznivá. Stát se může cokoli.“

Záložník Thiago zase rozumoval: „Pauza nám pomůže, jako bychom se nadýchali čerstvého vzduchu. Kluci, kteří dorazí po mistrovství světa, sice budou mít pár zápasů v nohách, ale taky si udrží rytmus. Věříme si. Ve všech soutěžích budeme úspěšní.“

Teď se ovšem zdá, že řešit patnáctibodovou mezeru, kterou navíc vedoucí Arsenal může v úterý večer ještě navýšit, je nesmysl: matematicky je Liverpool blíž sestupovým pozicím.

Pro začátek by stačilo začít hledat problémy uvnitř klubu a ne všude okolo. V tom ovšem kouč Klopp, kterého kabina dál bezmezně respektuje, nejde dobrým příkladem.

Liverpoolský brankář Alisson po inkasovaném vlastním gólu

„Hráči Brentfordu neustále strkají, drží, zkoušejí, kam až se dá zajít. A jediný útočný faul při standardce pak rozhodčí pískne nám,“ vztekal se v pondělí. „Třetí gól neměl platit, jasný faul. Sudím jsem to šel říct, ale diskutovat s nimi, to je jako bych mluvil do mikrovlnky.“

Jako by Kloppa cosi oslepilo – nedokázal si přiznat, že Liverpool rozhodně neprohrál kvůli arbitrům, ale kvůli mizernému pasivnímu výkonu bez špetky zápalu.

Výmluvy od něj novináři a fanoušci slyší čím dál častěji a jeho úsměv sympaťáka se teď pravidelně mění v ironický úšklebek. Proč vlastně?

Možná na Liverpool dolehla náročná minulá sezona, během níž tým odehrál 63 zápasů. Možná ho brzdí zranění, možná zaspal na přestupovém trhu, možná chybí útočný tahoun Mané, který odešel do Bayernu, a Uruguayec Núňez ho zatím ani náhodou nenahradil.

A nebo je vysvětlení opravdu tak banální, jak nastínil kritik Carragher: jedna slavná éra může být u konce a Liverpool potřebuje velký restart.

Zřejmě nebude náhoda, že vůbec nezvládá venkovní zápasy, v lize ze hřišť soupeřů přivezl jen osm bodů ze 24 možných. Za minulou ligovou sezonu prohrál jen dvakrát, teď má v polovině ročníku porážek už pět.

Ale hlavně ztratil tvář. A to už ani excelentní řečník Klopp nezvládne omluvit.