Jalový Liverpool neměl z čeho dát gól. Ale jinak dobrý, řekl Klopp

Liverpool už jen čeká na den, kdy získá anglický ligový titul. Po třiceti letech.

Jeho současné postavení v tabulce je tak neohrožené, že ani nedělní remíza v derby na stadionu Evertonu nemohla nikomu z Liverpoolu zkazit náladu.

Druhý Manchester City ztrácí třiadvacet bodů, které během devíti závěrečných zápasů reálně smazat nemůže. Matematicky ano, proto Liverpool k jistotě potřebuje ještě dvě výhry.

„Neměli jsme dost šancí. Většinu času jsme dominovali, ale největší příležitost si vypracoval soupeř. Nám chyběl rytmus,“ citoval Kloppa klubový web.

„Byl to opravdu boj. Oba týmy ukázaly, že je to derby. Intenzita, fyzická hra, nasazení u všech hráčů. Everton velmi dobře bránil, my jsme se nemohli prosadit. Ale když se teprve znovu rozehráváte, je to normální,“ zdůraznil německý trenér.

Premier League obnovila sezonu minulou středu dohrávkami. V pátek se rozehrálo 30. dějství, které v pondělí večer zakončí duel právě Manchesteru City proti Burnley.

Liverpool nevyhrál teprve potřetí v sezoně. Z třiceti zápasů má sedmadvacet vítězství, remízy na Evertonu i v nejprestižnějším duelu vůbec s Manchesterem United a porážku na hřišti Watfordu (0:3).

„Bod si zasloužíme. Everton je vždycky výborně organizovaný, takže jsme museli hodně běhat. A vypadalo to, že jsme na tom dobře,“ řekl Klopp.

Nebýt však pohotových zákroků brankáře Alissona i nepřesných zakončení domácích, Liverpool by inkasoval a nejspíš i prohrál.

„Tohle dělá brankář světové extratřídy. Po 90 minut nemá moc práce, ale pak musí ve vteřině předvést zákrok a to on přesně udělal,“ zdůraznil Klopp.