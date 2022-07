„Je to výjimečný talent, který má na svůj věk i velké zkušenosti z dospělého fotbalu. Jsme nadšení, že se rozhodl společně s Liverpoolem rozvíjet svou kariéru u nás,“ uvedl sportovní ředitel Stockportu Simon Wilson.

Brankář fotbalové reprezentace do 21 let přišel do Liverpoolu v roce 2017 z pražské Slavie. Po působení v juniorském týmu hostoval v roce 2021 v týmu St Patrick’s Athletic, kterému pomohl vyhrát Irský pohár. V uplynulém ročníku odchytal 15 duelů za Notts County v páté lize.