Sobotní zápas pro něj byl speciální nejenom díky návratu na Anfield.
Liverpool totiž vyzval legendy Dortmundu, kde Klopp působil před svou štací v Anglii. V dresu německého týmu se mimochodem představil i bývalý český útočník Jan Koller, jenž dával gól na konečných 2:2.
„Bylo hezké se vrátit. Nic se tady nezměnilo, užil jsem si každou vteřinu,“ usmíval se po utkání Klopp, jenž si opět nasadil svou typickou kšiltovku a před utkáním se s chutí podepisoval fanouškům.
Otázky na svou budoucnost ale zodpovídat nechtěl.
„Nejsem tady v pozici, abych příliš mluvil. Jsem tu kvůli nadaci Liverpoolu a abych byl součástí výjimečného zážitku, při němž můžu vidět své staré známé, se kterými se jinak tolik nepotkám,“ pronesl.
Od října 2024 je šéfem fotbalových aktivit Red Bullu, pod nějž patří třeba Lipsko nebo Salcburk.
Už nějakou dobu se však spekuluje, že mu trénování chybí. To by nepřekvapilo, vždyť mu je stále teprve osmapadesát let. Ale po devíti sezonách v Liverpoolu si kouč, jenž je známý svým emotivním vystupováním, jednoduše potřeboval dát pauzu.
„Jsem, jak bych to řekl, trochu vyčerpaný a dochází mi energie,“ vysvětloval, když předloni v lednu loučil.
Pokud už je teď odpočatý a připravený na další trenérskou výzvu, zbývalo by vyřešit zásadní otázku – kam to bude?
Nabízí se například německý národní tým, kde aktuálně úřaduje Julian Nagelsmann. Nebo třeba Real Madrid?
Tohle spojení se v minulosti v médiích objevilo několikrát, naposledy po lednovém konci Xabiho Alonsa. Toho sice nahradil Álvaro Arbeloa, ale v tuhle chvíli není jisté, zda v klubu zůstane dlouhodobě – o tom rozhodnou zejména výsledky ve zbytku sezony.
„To je hloupost! Ani jednou mi nezavolali, támhle je můj agent, můžete se ho zeptat. Ani s ním nikdo nemluvil,“ opáčil nicméně minulý týden, když se ho němečtí novináři ptali na údajné oťukávání. „Teď o tomhle vůbec nepřemýšlím a naštěstí k tomu není důvod.“
„Těmhle zprávám opravdu nerozumím. Jak vůbec vznikají? Stačí, aby si někdo vzal kousek papíru a prostě to napsal, nebo když je na nich něco pravdy?“ rýpnul si ještě.
Na akci televize Magenta před nadcházejícím světovým šampionátem však návrat k trénování nevyloučil.
„Jsem už v pokročilejším věku, ale jako trenér jsem ještě neskončil, nechci jít do důchodu. Ale kdo ví, co se stane v příštích letech, nemám to nijak naplánované,“ zamyslel se.
Co je však v podstatě jisté, tak že to nebude jiný klub v Anglii než Liverpool. „To vím zcela určitě, není to možné,“ zdůraznil.
Kam by případně zamířil?