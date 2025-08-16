Rasismus na Liverpoolu. Semenya urážel fanoušek, sudí musel přerušit zápas

  8:15
Když sudí Anthony Taylor po necelé půlhodině zápas na pár minut přerušil, fanoušci na stadionu i televizorů byli poněkud zmatení. Až později vyšlo najevo, že si křídelník Bournemouthu Antoine Semenyo v prvním kole anglické fotbalové ligy stěžoval na rasistické urážky od jednoho z příznivců Liverpoolu.
Anthony Taylor diskutuje s trenéry poté, co byl zápas Liverpoolu s...

Anthony Taylor diskutuje s trenéry poté, co byl zápas Liverpoolu s Bournemouthem přerušen kvůli rasistickým urážkám. | foto: Reuters

Anthony Taylor diskutuje s trenéry poté, co byl zápas Liverpoolu s...
Mohamed Salah z Liverpoolu líbá trávník po brance proti Bournemouthu.
Federico Chiesa z Liverpoolu se raduje z vítězné trefy proti Bournemouthu.
Federico Chiesa slaví vítězný gól do sítě Bournemouthu.
14 fotografií

Byl to moment, který zastínil jinak skvělý úvodní zápas nového ročníku Premier League. Obhájce titulu si v přestřelce připsal výhru 4:2 a tři body do tabulky, mnohem víc se ale po závěrečném hvizdu řešila situace z 28. minuty.

Liverpool měl zrovna rozehrávat rohový kop, když vtom Taylor po diskusi s ghanským fotbalistou odběhl k lavičkám a přivolal k sobě trenéry obou týmů.

„Dostalo se ke mně, že Semenyo byl terčem rasistických urážek a upozornil na to rozhodčího,“ vysvětloval zmateným divákům komentátor televize Sky Sports Peter Dury.

To záhy potvrdil i oficiální účet anglické ligy.

„Zápas byl přerušen kvůli diskriminačním nadávkám, přesně podle protokolu,“ stojí v prohlášení. „Incident na Anfieldu bude důkladně prošetřen. Hráči i oběma klubům nabízíme naši plnou podporu. Rasismus nemá místo v našem sportu ani jinde ve společnosti.“

„Velmi nás ta situace znepokojila. Budeme úzce spolupracovat s rozhodčími, kluby i příslušnými orgány, abychom zajistily, že budou vyvozeny adekvátní důsledky,“ doplnila anglická fotbalová asociace.

„Kompletně to zastínilo skvělý zápas. První utkání sezony, měl to být krásný den a pak přijde tohle. Je to odporné. Nedokážu si představit, co se tomu fanouškovi honilo hlavou,“ rozčiloval se někdejší reprezentant Gary Neville.

Zpočátku nebylo jasné, kdy a jak k incidentu došlo. Posléze však vyšlo najevo, že to nejspíš bylo ve chvíli, kdy se Semenyo chystal házet dlouhý aut. Televizní kamery totiž zachytily, kterak na něj cosi pokřikoval vozíčkář v dresu Liverpoolu a divoce při tom gestikuloval.

Posléze se na sociálních sítích objevily fotky, kterak vozíčkář v doprovodu policistů opouští stadion. „Byl odveden během poločasové přestávky,“ doplnila reportérka Laura Hunterová.

Zápas se po pár minutách znovu rozjel a zbylý průběh už se obešel bez dalších incidentů.

A Semenya události z první půle pořádně namotivovaly. Za stavu 2:0 pro Liverpool totiž dvěma góly během dvanácti minut srovnal na 2:2. Nejprve i s trochou štěstí po centru prostřelil Alissona, následně pak skvěle zakončil rychlý protútok, při němž přesprintoval takřka celé hřiště.

„Byl jsem naštvaný a v šoku. Nechápu, že on se z toho takhle oklepal a vstřelil dva góly,“ smekl před ním kapitán Adam Smith.

Bournemouthu ale nakonec jeho góly na body nestačily, v závěru totiž rozhodl střídají Chiesa a na konečných 4:2 pečetil Salah.

Antoine Semenyo z Bournemouthu střílí gól v utkání s Liverpoolem.

Antoine Semenyo z Bournemouthu slaví vyrovnávací gól v utkání s Liverpoolem.

„Je škoda, že se po takovém zápase nejvíc bude psát o rasismu. Bohužel je to pořád velký problém, nejenom ve fotbale. Takové věci už bychom dávno neměli řešit, ale někteří se pořád neumí chovat. Naštěstí se Liverpoolu podařilo fanouška identifikovat,“ pronesl pak hostující kouč Andoni Iraola.

Incident po skončení zápasu odsoudil i úřadující ligový šampion. „Jsme si vědomi obvinění z rasistického chování, ke kterému došlo během našeho zápasu. Odsuzujeme rasismus i diskriminaci ve všech podobách,“ stojí v prohlášení Liverpoolu. „Je to nepřijatelné,“ zdůrazňoval trenér Arne Slot.

„Antoine byl po zápase skleslý, ale i hráči Liverpoolu mu hned na trávníku vyjádřili podporu. Myslím, že to celé bylo zvládnuté dobře,“ uzavřel Smith.

Premier League proti rasismu bojuje dlouhodobě a fanouškům, kteří se podobného chování dopustí, se nebojí udělovat několikaleté či doživotní zákazy vstupu na stadion.

