Mohl být za diplomata, ale zrovna on se silných slov nikdy nebál. „Liverpool je špatný šampion,“ vypálil Roy Keane, legenda konkurenčního Manchesteru United, poté, co obhájce titulu prohrál se suverénním Manchesterem City 1:4. „A pokud chce takhle pokračovat, klidně se může stát, že bude čekat dalších třicet let, než bude znovu mistrem.“