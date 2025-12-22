Zranění kotníku, fraktura lýtkové kosti. Isak je po operaci, oznámil Liverpool

Není jasné, kdy se bude šestadvacetiletý hráč moci vrátit do hry, Liverpool dobu předpokládané rekonvalescence neoznámil.
Isak nedohrál sobotní ligový zápas, ve kterém coby střídající hráč vyrovnávací brankou zahájil obrat na konečných 2:1. Právě při gólové akci utrpěl úraz poté, co jej při zakončení ve skluzu trefil obránce Van De Ven.
Liverpool na podzim udělal z Isaka nejdražšího hráče Premier League, když jej koupil z Newcastlu podle médií za 125 milionů liber (přes 3,5 miliardy korun). Obhájci titulu před tím o hráče usilovali několik týdnů, ale původní nabídku na 110 milionů liber Newcastle odmítl. Transfer se nakonec uskutečnil v poslední den přestupového období.
Isak za Liverpool dosud odehrál 16 soutěžních zápasů a vstřelil dva góly, v průběhu sezony měl i zhruba měsíční pauzu kvůli zranění třísla. Současné potíže ohrožují vedle klubových zápasů také jeho účast v březnovém play off o postup na mistrovství světa, ve kterém švédskou reprezentaci čeká nejprve v semifinále Ukrajina.