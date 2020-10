Schick uspěl, Lipsko si tentokrát z AS Řím půjčilo Kluiverta

„Už dlouho jsme ho sledovali a jsme rádi, že se rozhodl pro Lipsko. Skvěle zapadá do našich plánů,“ řekl sportovní ředitel Markus Krösche.



Nizozemský reprezentant do 21 let přišel do AS předloni z Ajaxu Amsterdam za více než 18 milionů eur. Za italský tým odehrál syn někdejší nizozemské hvězdy Patricka Kluiverta 68 zápasů a dal devět gólů.

Ve své první sezoně v Římě byl Schickovým konkurentem na místo v útoku. Český reprezentant strávil minulý ročník na hostování v Lipsku a deseti góly mu pomohl k třetímu místu v německé lize.

Klub měl zájem o jeho setrvání, ale nedomluvil se s AS na finančních podmínkách.