Možná se zrodí nejdražší útok světa. A který byl dosud ten nejlepší?

Kdyby se katalánský klub netopil v dluzích, nic by se nezměnilo, jenže už dneska může zemětřesení pokračovat. Jestli se Messi opravdu upíše Paříži, může to načít novou fotbalovou epochu. Možná nikdy vedle sebe nestáli tři tak unikátní (a výjimečně placení) útočníci. Argentinský bůžek Messi, brazilský kouzelník Neymar a francouzská raketa Mbappé. Pokud to klapne, je pro ně triumf v Lize mistrů povinností.

Dokud však galaktické spojení nebude oficiální, můžeme se jen dohadovat, která útočná trojice v historii nejsilněji ovlivňovala fotbalový svět. MF DNES vybrala sedm nej.

Pokud se Lionel Messi opravdu objeví v PSG, potká se tam s hvězdnými spoluhráči Neymarem (vlevo) a Kylianem Mbappém.

1. Di Stéfano, Puskás, Gento

Od poloviny 50. let k nezastavení. Vystřelili Real Madrid k pěti triumfům v Lize mistrů za sebou. I když vedle sebe hráli jediný finálový duel, byli impozantní, vyladění, inspirativní. A protože se tehdy hrálo na pět útočníků, měli vedle sebe ještě skvělé parťáky Kopu nebo Riala. Když si ze záznamu pustíte finálovou demolici Frankfurtu (7:3) ze šedesátého roku, musíte smeknout.



2. Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo

Krrrálovské rrreggae po brrrazilsku. Svižní, lehkonozí, neskutečně talentovaní. Na mistrovství světa 2002, kde vládly propracované obranné strategie, nastříleli společně patnáct gólů v sedmi zápasech.

3. Pelé, Pepe, Coutinho

Příliš pamětníků už vám neodvypráví neobyčejný příběh chudých chlapců z brazilského Santosu, ze kterých fanoušci po celém světě šíleli. V šedesátých letech neexistoval kvalitnější klub než Santos. O Pelého nadání nemusíme diskutovat, stal se třikrát mistrem světa. Coutinho za Santos nastřílel 370 gólů, Pepe jich dal 405.

4. Messi, Suárez, Neymar

Vida, Argentinec Messi a Brazilec Neymar už spolu byli v jednom triku. Hráli spolu před sedmi lety za Barcelonu a rozuměli si převelice. S černou prací jim vydatně pomáhal třetí jihoamerický borec, Luis Suárez z Uruguaye. Říkalo se jim MSN, vraždící jednotka. Za jediný rok zvládli dohromady 122 soutěžních branek, nejvíc v historii. Vítězné finále Ligy mistrů nad Juventusem dostali za odměnu.

5. Puskás, Kocsis, Hidegkuti

Pod sebou měli ještě fantastického dirigenta Bozsika. Svého času drtili jednoho soupeře za druhým. Báječné Maďarsko! Od 14. května 1950 do 4. července 1954 neprohrálo dvaatřicet zápasů, dokud ve finále mistrovství světa senzačně nepadlo se západními Němci.

6. Pelé, Garrincha, Vavá

Ještě jednou brazilská samba. Ještě jednou Pelé, tehdy v roce 1958 na mistrovství světa ve Švédsku coby sedmnáctiletý zajíc. I nezaujatý fanoušek tleskal, jakým útočným koncertem se Brazilci prezentovali. Patnáct gólů za šest zápasů. Trio vyvolených podporoval zkušený Zagallo.

7. Ronaldo, Benzema, Bale

Snad prominou Cruyffovi bombarďáci z Ajaxu nebo ti Sivoriho zJuventusu. Nevešli se ani chlapíci, kterým před stadionem Manchesteru United stojí sousoší, čili Best, Law a Bobby Charlton. Na poslední volné místo jsme zvolili daleko modernější verzi fotbalu s přezdívkou BBC. Realu Madid čtyřikrát pomohli k Lize mistrů.

Co asi tak čeká Paříž, pokud opravdu zlanaří Messiho?