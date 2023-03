A co dál, Leo? Ve hře o nové angažmá hvězdného Messiho je Miami

Messi strnul a v napětí čekal, jestli budou mnichovští pořadatelé v oranžových vestách rychlejší. O fous byli, jenže jeden z nich uklouzl a Messiho trefil do nohy, až to s fotbalovým supermanem škublo.

Zaklel, otočil se a zmizel. Ne, takhle by se kapitán mistrů světa neměl loučit s Ligou mistrů. Jenže vyloučené to není. Zápas číslo 163 skutečně mohl být úplně poslední.

Šuškandám o Ronaldovi se taky nejdřív nevěřilo

Messimu táhne na šestatřicet a v Paříži mu dobíhá luxusní smlouva. Čím dál častěji se šušká o tom, že by kouzelnou kariéru mohl doklepat v Miami. Jemu by vlastně stačilo jen kývnout. Florida, sluníčko, pohoda.

Tamní klubový prezident David Beckham, někdejší prominent světa sportu, by se jistě postaral o to, aby Messimu dál chodila bezvadná výplata, a Amerika by byla paf.

Lionel Messi z PSG v obležení protihráčů z Bayernu.

Oficiální vyjádření k tomu nenajdete, ale pamatujete, že i takzvané námluvy Cristiana Ronalda s klubem v Saúdské Arábii se nejprve považovaly za zveličování? Že prý se to nikdy nemůže stát...

Také Messi, sedminásobný vítěz Zlatého míče, může z Evropy pomalu vycouvat. Svou dvouletou misi v Paříži rozhodně nezvládá podle plánů.

Prozatím se smiřuje s tím, že Ligu mistrů znovu nevyhraje. Ano, měl to těžké, protože už v osmifinále narazil na prokletého soupeře.

V létě 2020, ještě coby kapitán Barcelony, dostal v jednokolovém čtvrtfinále od Bayernu naloženo potupných 2:8. Tehdy je výsledek natolik zlomil, že se rozhodl milovaný klub opustit.

Tentokrát byl součet po 180 minutách 0:3. V souboji fotbalových gigantů zůstal Messi vymazaný. Vygumovaný. Nulový. Au revoir, Leo!

„Nevím, jestli to pro nás byla lekce, ze které bychom se měli poučit, ale frustraci cítím velikou,“ neskrýval trenér Christophe Galtier. Ne, Paříž se stále nepoučila. Šejkové do svého týmu ládují miliardové investice, pořizují nové a nové hvězdy, mění trenéry, jenže pětkrát z posledních sedmi sezon Ligy mistrů se nepostoupilo ani mezi nejlepších osm.

Messi to nezměnil.

V prvním osmifinále byl stínem sama sebe a ve druhém ho soupeř z Mnichova téměř dokonale obklíčil. Dotěrní pánové Goretzka, Kimmich nebo de Ligt byli okamžitě připravení na argentinského útočníka vystartovat a vzít mu míč hned při zpracování. Nenechat ho rozběhnout, kličkovat, vymýšlet.

„Tisíce hráčů před námi si kladlo otázku, jak se dá Messi zastavit. Jde to, ale musíte to udělat kolektivně, protože on je vyvolený,“ pravil vysoký záložník Leon Goretzka už předloni.

Tehdy strategie vyšla skvěle a teď znovu.

Proč si nechat kapitána mistrů světa? Důvodů ubývá

Ještě o víkendu Messi hecoval, že je potřeba do odvety s Bayernem přidat emoce a větší zanícení: „Bude to těžké, ale jsem přesvědčený, že jsme schopní postoupit.“

Omyl. Jedinou reálnou možnost na úspěch ukradl mnichovský stoper Matthijs de Ligt, který za stavu 0:0 bravurním skluzem vykopl Vitinhovu střelu do prázdné branky. Pak už šlo všechno šejdrem. S Paříží i Messim.

Ještě během nedávného mistrovství světa byla Paříž rozhodnutá, že si fotbalového fenoména pojistí. Klidně za 75 milionů korun měsíčně, což je jeho aktuální gáže. Messi s Argentinou vyhrál titul, takže fantastická reklama a marketingový trhák. Ale co teď, když je Liga mistrů znovu v prachu?

Messi ji sice vyhrál čtyřikrát s Barcelonou (naposledy v roce 2015), ovšem Paříž zatím ani jednou!

Loni osmifinále, letos osmifinále. Tak proč si Messiho nechávat?