Konec éry. Messi skončí v Paříži, Saúdové nabízejí miliardy

Už to vypadá, že se jeden silný fotbalový příběh skutečně blíží do své závěrečné fáze.

Lionel Messi a Paris Saint-Germain, od začátku křehké spojení dvou blyštivých značek, se zřejmě už brzy nadobro přetrhne.

Argentinský bůžek, který v zimě na mistrovství světa v Kataru vydobyl poslední vytouženou trofej, zřejmě v létě zamává Paříži, se kterou kráčí za druhým titulem.

Lionel Messi s rodinou na návštěvě Saúdské Arábie.

Na konci června mu vyprší dvouletá smlouva a její prodloužení nečekejte: francouzské šéfy už Messi definitivně naštval. Navzdory tomu, že od nich dostal výslovný zákaz, odcestoval na začátku týdne s manželkou Antonellou a třemi syny do Saúdské Arábie. Moc ho netrápilo, že vyfasuje od vedení dvoutýdenní flastr a přijde o ligové zápasy s Troyes a Ajjacciem.

Zkrátka nasedl do soukromého tryskáče a s úsměvem odletěl plnit povinnosti ambasadora, které vyplývají ze smlouvy se saúdským ministerstvem turismu. A zároveň obhlédnout místo, kam ho bohatí šejkové vytrvale lákají.

Koho by překvapilo, kdyby tenhle odvážný plán klapl?

Na bláznivé peníze už Saúdové v zimě přilákali Messiho největšího rivala, portugalského rekordmana Cristiana Ronalda. Jeho příchod výrazně zvedl návštěvnost na stadionech, sledovanost v televizi, ale třeba i zájem o saúdskou ligu mezi dívkami a ženami: ten podle dostupných statistik stoupl o 237 procent.

Lionel Messi se synem na návštěvě Saúdské Arábie.

Pro argentinskou modlu se teď chystá výjiečná nabídka, která výrazně trumfne i Ronaldův kontrakt: podle zákulisních informací by Messimu ročně přiskočilo na účet v přepočtu až osm a půl miliardy korun.

Pro Saúdy je přitom vlastně vedlejší, za který klub v jejich lize by maličký kouzelník nastupoval. Ve státním zájmu teď je zviditelnit zemi ve světě sportu a uspět při kandidatuře na pořádání fotbalového mistrovství světa v roce 2030. Proto se hledá cesta, jak přitáhnout k domácí soutěži co největší pozornost. A přivábit do ní po Ronaldovi i Messiho, to už by byl opravdu mega tahák.

Vláda kvůli tomu angažovala třeba Garryho Cooka, bývalého generálního ředitele Manchesteru City, který má z pozice šéfa celou ligu řídit a pravděpodobně povede i jednání s Messim a jeho otcem Jorgem, jež syna zastupuje coby agent.

Lionel Messi pózuje s bílým sokolem na návštěvě Saúdské Arábie.

Ambasadorskou misi bere Messi zodpovědně už teď: po příletu se nechal nadšeně fotit s bílým sokolem, který usedl na jeho ruku, partnerka Antonella zase oblékla hamu, místní tradiční dekorativní dámskou pokrývku hlavy.

Ani to ještě nemusí znamenat, že v létě Messi opravdu přesídlí do arabského světa, zájem opět má i jeho milovaná Barcelona nebo americký Inter Miami. Ale Saúdové už dokázali, že když si něco zamanou, ostrouhají jen výjimečně.