Média reagují: Messi odpálil bombu. Strhne se lavina, která změní fotbal

„Bomba vybuchla. Messi proti Barce: Tohle je válka! Takovéhle věty se těžko dají napsat bez vykřičníku,“ uvedl list Marca. „Barcelona je v šoku. Pro klub je to rána a tvrdý úder to může být i pro španělskou ligu jako produkt,“ napsal.

„Messiho bomba. Chce odejít. Vedení ho žádá, aby si to ještě rozmyslel a zakončil na Camp Nou kariéru. Barcelona trpí. Teď přijdou na řadu facky. Takové zemětřesení. S Messim neodejde jenom hráč, vždyť je historií klubu. Smutný konec,“ konstatoval El Mundo Deportivo.

Noviny také akcentují, že Messi oznámil vedení Barcelony své rozhodnutí faxem. „Sbohem faxem. Barca považuje Messiho za ztraceného. Můžeme být napnutí, který klub bude moct celý ten Messiho balík převzít,“ napsal deník AS na adresu nejlépe placeného fotbalisty světa.

„Totální válka. Messi oznámil Barce faxem, že chce zadarmo odejít. PSG, Manchester United, City a Inter Milán už se ho snaží získat,“ uvedl španělský list Sport.

Zpráva vzbudila rozruch také v zahraničí. „Messi, to je šok. Je těžké si představit smutný, sebezničující a absurdní konec spojení Barcelony a Messiho. Vztah, který se zdál být věčný a nezničitelný, nejspíš skončí u soudu. Deprimovaný Messi prchá z Barcelony,“ napsal italský list Gazzetta dello Sport.

„Messiho příběh v Barce končí tím nejhorším možným způsobem - chladným faxem,“ uvedl Corriere dello Sport. „Messiho oznámení není bleskem z čistého nebe, ale přece jenom je to šok. Končí tím jedna fotbalová kapitola. Debakl s Bayernem v Lize mistrů pohřbil celou budoucnost Katalánců.“



Podle Tuttosportu skončila krásná fotbalová pohádka. „Teď zuří bitva právníků. Pro Messiho se nabízejí zajímavé scénáře. Zájemců je dost, ale klubů, které si ho mohou dovolit, jen pár,“ napsal italský deník.

„Po dlouhé lásce přicházejí na řadu právníci. Rozchod Messiho s Barcelonou může vyvolat dlouhou válku, která by mohla být hodně drahá. Strhne se lavina, která fotbal radikálně změní,“ míní italská La Repubblica.

„Messi nechal explodovat bombu všech bomb. Barcelona to zvorala,“ napsal britský list The Sun se slovní hříčkou, v níž využila Messiho jméno (Barcelona Mess-ed up). „Evropská elita stojí ve frontě, aby získala nejlepšího hráče světa,“ uvedl The Guardian. „Je těžké si představit, že Messi bude hrát za jiný klub,“ konstatoval Daily Telegraph.