Messi je poprvé nejlepším střelcem MLS, základní část završil hattrickem

Autor: ,
  10:32
Osmatřicetiletý Lionel Messi se stal s 29 góly poprvé nejlepším střelcem MLS. Základní část zámořské fotbalové soutěže zakončil hvězdný útočník Interu Miami v sobotu hattrickem proti Nashvillu, na jehož hřišti floridský tým zvítězil 5:2.
Fotogalerie3

Lionel Messi (10) střílí na bránu Nashvillu. | foto: AP

Messi předvedl své druhé třígólové představení v MLS. Poprvé se osminásobný vítěz Zlatého míče blýskl hattrickem loni 19. října při výhře 6:2 nad New England Revolution.

„Pravdou je, že Leo byl výjimečný, jak už to bývá. Myslím, že pokud měl někdo pochybnosti o jeho výkonech v základní části, všechny je vyvrátil. Určitě získá cenu MVP,“ řekl po zápase v Nashvillu trenér Miami Javier Mascherano.

Jeho tým skončil třetí ve Východní konferenci a v úvodním kole play off se utká na dva vítězné zápasy právě s Nashvillem.

Messi dal 29 gólů v 28 zápasech základní části. V minulém ročníku skončil bývalý kanonýr Barcelony a Paris St. Germain druhý s 20 brankami z 19 utkání. Ve své první neúplné sezoně v MLS odehrál jen šest zápasů a skóroval jednou.

Parťáci z Interu Miami gratulují Lioneli Messimu (uprostřed) k trefě do brány Nashvillu.

Z českých fotbalistů postoupil do play off jen záložník Pavel Bucha v dresu Cincinnati, které v sobotu zdolalo Montreal 3:0. Ve Východní konferenci skončilo druhé o bod za Philadelphií. V osmifinále Cincinnati narazí na Columbus.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Slavia B vs. KroměřížFotbal - 13. kolo - 19. 10. 2025:Slavia B vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.60
  • 3.00
  • 7.20
Žižkov vs. VlašimFotbal - 13. kolo - 19. 10. 2025:Žižkov vs. Vlašim //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.30
  • 2.70
  • 3.60
Hradec Králové B vs. KolínFotbal - 11. kolo - 19. 10. 2025:Hradec Králové B vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.80
  • 2.70
  • 2.90
Dukla B vs. Admira PrahaFotbal - 11. kolo - 19. 10. 2025:Dukla B vs. Admira Praha //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 13.00
  • 5.20
  • 1.23
Olomouc B vs. Karviná BFotbal - 12. kolo - 19. 10. 2025:Olomouc B vs. Karviná B //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.34
  • 4.17
  • 5.72
Zbrojovka Brno B vs. Zlín BFotbal - 12. kolo - 19. 10. 2025:Zbrojovka Brno B vs. Zlín B //www.idnes.cz/sport
Živě3:0
  • 1.02
  • 16.00
  • 40.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

Koubek, Bílek, Trpišovský, či snad cizinec? Kdo by mohl vést fotbalovou reprezentaci

Jestli Ivan Hašek u fotbalové reprezentace skončí ještě před závěrem kvalifikace o mistrovství světa, se po výbuchu na Faerských ostrovech (1:2) jeví jako téměř jisté. Hlavní slovo při jeho případném...

Neakceptovatelný výkon, zlobí se Nedvěd. Po návratu do Česka chce situaci řešit

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Za výkon českých fotbalistů v zápase na Faerských ostrovech se fanouškům omluvil. „Z mé pozice generálního manažera českých reprezentací to vnímám jako svoji povinnost,“ prohlásil Pavel Nedvěd....

Klidně ten gól hoďte na mě. Jak Černý odešel z televizního rozhovoru

Jeho chování před televizní kamerou kritizují fanoušci víc než výkon a ostudnou porážku národního mužstva na Faerských ostrovech (1:2). Fotbalový reprezentant Václav Černý při pozápasovém rozhovoru...

Messi je poprvé nejlepším střelcem MLS, základní část završil hattrickem

Osmatřicetiletý Lionel Messi se stal s 29 góly poprvé nejlepším střelcem MLS. Základní část zámořské fotbalové soutěže zakončil hvězdný útočník Interu Miami v sobotu hattrickem proti Nashvillu, na...

19. října 2025  10:32

Hyský po premiéře: V Plzni byla spousta pozitiv, ale já chci od mužstva i jiné věci

Když po zápase fanoušci fotbalové Plzně skandovali jeho jméno, nový trenér Martin Hyský prstem ukazoval na hráče, kteří vydřeli důležité vítězství nad Bohemians (1:0). „Klukům bych chtěl fakt moc...

19. října 2025

Žena říkala: Neřvi, je to v televizi. Trousil se ale po první výhře s Pardubicemi neovládl

Jan Trousil má za sebou úspěšný debut na lavičce pardubických fotbalistů v roli hlavního kouče. Ve 12. kole Chance ligy s nimi porazil 2:1 Mladou Boleslav a v tabulce ji tak dostal pod sebe. Když na...

19. října 2025  8:45

Jsem frustrovaný. Góly bych klidně vyměnil za výhru, litoval Šulc po své show

Se třemi trefami už je nejlepším střelcem týmu. Dvakrát udeřil Pavel Šulc v sobotu proti Nice, jenže Lyon venkovní utkání nezvládl a padl 2:3. „Góly bych klidně vyměnil za to, abychom vyhráli,“ hlesl...

19. října 2025  7:45

Mizerný výkon, hodnotil Trpišovský. Repre? Neumím si to představit, prioritou je Slavia

Když v průběhu tiskové konference po překvapivé remíze se Zlínem (0:0) dostal otázku ohledně možnosti v blízké době trénovat národní tým, nejprve si v žertu ulevil: „Tohle je hodně těžký den, ale...

19. října 2025

První půle bez zákroku? Říkal jsem si, co se to děje, smál se zlínský brankář Dostál

Zažil zápasy s nulou, kde měl i víc práce. Přesto ale tohle čisté konto určitě patří k těm nejcennějším v jeho fotbalové kariéře. Jednak ho Stanislav Dostál udržel na Slavii a jednak se mu to v lize...

18. října 2025  22:20

Byl to fičák, masakr. Trenér Jarolím popsal přesun do Karviné i prvoligovou premiéru

Bodem skončila premiéra Marka Jarolíma v pozici hlavního trenéra v nejvyšší domácí soutěži. Fotbalisté MFK Karviná, které v týdnu převzal po Martinu Hyském, jenž zamířil do Plzně, remizovali se...

18. října 2025  21:48

Slavia - Zlín 0:0, mistr střelecké trápení neprolomil, hosty podržel brankář Dostál

Slávističtí fotbalisté popáté v aktuálním ročníku Chance Ligy zaváhali. Ve 12. kole vůbec nezvládli domácí zápas se Zlínem a pouze remizovali 0:0. V první půli neměli jedinou střelu na branku, v té...

18. října 2025  17:15,  aktualizováno  21:46

Krejčí vlastním gólem uzavřel porážku. City pomohl Haaland, Arsenal zůstává v čele

Smolný zápas pro českého reprezentanta. Ladislav Krejčí pečetil vlastním gólem porážku Wolverhamptonu 0:2 v Sunderlandu. V osmém kole anglické fotbalové ligy zvítězil také Arsenal na Fulhamu (1:0),...

18. října 2025  14:23,  aktualizováno  20:58

Po faux pas zase hrdinou. Trmal čapl penaltu, děkoval manželce a drží Teplice

Matouš Trmal znovu hrdinou. Když v srpnu jeho kiks na hřišti Slovácka obletěl republiku, nejradši by se zahrabal pod zem. Teď už zase drží Teplice, v sobotním zápase s Libercem chytil penaltu a...

18. října 2025  20:16

Bayern porazil Dortmund a vévodí v čele, Leverkusen i bez Schicka zvládl přestřelku

Fotbalisté Bayernu Mnichov porazili v sedmém kole bundesligy svého nejbližšího pronásledovatele Borussii Dortmund 2:1 a udrželi si stoprocentní bodový zisk. Před Lipskem, které na domácí půdě zdolalo...

18. října 2025  19:48

České duo v Lyonu zase řádilo: Šulc dal dva góly, Karabec centroval. Prohře nezabránili

Na přední tyči jeho centr prodloužil Tagliafico a naservíroval ho přímo přibíhajícímu Pavlu Šulcovi, který hlavou dorážel do brány. Rozehrávající Adam Karabec si sice asistenci nepřipsal, ale na...

18. října 2025  19:29

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.