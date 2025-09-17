Neúnavný střelec. Messi v MLS znovu pokořil hranici 20 gólů

9:46
  9:46
Argentinec Lionel Messi se v zámořské MLS podílel gólem a asistencí na výhře Miami 3:1 nad Seattlem, který Inter před dvěma týdny zdolal ve finále Ligového poháru. Hvězdný útočník tak ve druhé sezoně za sebou dosáhl na hranici 20 branek, což dokázal jako teprve pátý hráč v historii zámořské soutěže.

Lionel Messi z Miami střílí v zápase proti Seattlu. | foto: ČTK

Po dvou zápasech bez gólu či asistence Messi nejprve přihrál na úvodní trefu Jordimu Albovi, ještě před přestávkou si role vyměnili. V pořadí nejlepších kanonýrů MLS je kapitán mistrů světa druhý za Samem Surridgem, jenž má na kontě 21 branek.

Další hřích fotbalového kanibala Suáreze. Messiho spoluhráč plivl po trenérovi

Miami, které se v tabulce Východní konference posunulo na páté místo, se povedla odveta za nedávné finále Ligového poháru, v němž Sounders zvítězili 3:0.

Po zápase se tehdy strhla hromadná potyčka, ve které útočník Interu Luis Suárez plivl na člena realizačního týmu Seattlu a také chytil několik hráčů soupeře pod krkem. Kvůli tomu dostal trest na šest utkání v poháru a nemohl nastoupit ani nyní v lize.

