Po dvou zápasech bez gólu či asistence Messi nejprve přihrál na úvodní trefu Jordimu Albovi, ještě před přestávkou si role vyměnili. V pořadí nejlepších kanonýrů MLS je kapitán mistrů světa druhý za Samem Surridgem, jenž má na kontě 21 branek.
|
Další hřích fotbalového kanibala Suáreze. Messiho spoluhráč plivl po trenérovi
Miami, které se v tabulce Východní konference posunulo na páté místo, se povedla odveta za nedávné finále Ligového poháru, v němž Sounders zvítězili 3:0.
Po zápase se tehdy strhla hromadná potyčka, ve které útočník Interu Luis Suárez plivl na člena realizačního týmu Seattlu a také chytil několik hráčů soupeře pod krkem. Kvůli tomu dostal trest na šest utkání v poháru a nemohl nastoupit ani nyní v lize.