Messi jako žolík z lavičky. K rozhodnutí zápasu mu stačily dvě minuty

Argentinský fotbalista Lionel Messi se vrátil po zranění ve velkém stylu a v zámořské MLS gólem rozhodl o výhře Miami nad Philadelphií 2:1. Sedmatřicetiletý kapitán mistrů světa skóroval dvě minuty poté, co v 55. minutě přišel do hry jako střídají hráč a poslal svůj tým do vedení 2:0. Hosté deset minut před koncem už jen korigovali skóre. Inter se po vítězství ujal vedení ve Východní konferenci.