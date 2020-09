Messi se zase opřel do Barcelony. Suárezův odchod? Už mě nic nepřekvapí

„Zasloužil sis, aby se s tebou rozloučili jako s jedním z nejdůležitějších hráčů v historii klubu, a ne, aby tě vykopli tímhle způsobem,“ připsal Messi ke společným fotografiím na svém instagramovém účtu. „Ale popravdě: Vlastně už mě to ani nepřekvapuje.“



I když Messi v září po deseti dnech nejistoty, během kterých jeho žádost o odchod z Barcelony plnila světová média, oznámil, že přece jen zůstane, na harmonický vztah s klubem to zrovna nevypadá.

Jeho poslední příspěvek do debaty budiž důkazem.

„Myslel jsem, že to zvládnu, ale když jsem dnes přišel do kabiny, dolehlo to na mě,“ začal svůj vzkaz Suárezovi. „Bude zvláštní vidět tě v jiném dresu a ještě horší bude proti tobě nastupovat.“

O Suáreze stál Juventus a jeho nový trenér Andrea Pirlo, ale přestup se kvůli čachrům ve snaze získat pro hráče italské občanství nezdařil.



A tak situace využilo Atlético Madrid, konkurent v boji o španělský titul, kde uruguayský kanonýr podepsal.

„Nikdy nezapomenu. Jsem vděčný, že jsem mohl kopat v Barceloně po boku tolika neuvěřitelných hráčů,“ říkal Suárez, když se s klubem po šesti letech v slzách loučil.



Neměl na výběr, protože rok před vypršením smlouvy slyšel od nového trenéra Ronalda Koemana, že pro něj v týmu už není místo. I to přišlo Messimu, který v posledních měsících vedení Barcelony veřejně kritizuje, neuctivé.

Dlouhodobě se mu nelíbí směrování klubu pod vedením prezidenta Josepa Marii Bartomeua, kvůli kterému chtěl v srpnu odejít.

„Myslel jsem si, že mám právo na to, aby mě bez náhrady uvolnili,“ vysvětloval na začátku měsíce v rozhovoru pro Goal.com, proč požádal o přestup.

Toužil odejít zdarma na základě klauzule ve smlouvě, kterou ovšem bylo nutné aktivovat nejpozději do 10. června. To datum bylo původně oficiálním koncem španělské nejvyšší soutěže, celou sezonu ovšem prodloužila pandemie koronaviru.

Messi se kvůli tomu ocitl ve složité situaci, se svým otcem a zároveň agentem Jorgem si mysleli, že jsou v právu, když o odchod požádali až v srpnu, kdy sezona skutečně skončila. Klub i vedení La Ligy je ovšem vyvedlo z omylu.

„Argumentují tím, že jsem to neoznámil před 10. červnem, i když jsme 10. června stále hráli La Ligu... Prezident Bartomeu mi nyní sdělil, že můžu odejít jedině v případě, když zaplatím výstupní klauzuli ve výši 700 milionů eur (18,5 miliardy korun). Což je nemožné,“ pokračoval Messi.

„Barca je klub mého života a já bych se s ní nemohl soudit,“ vysvětlil, proč otočil.

S hlasitou kritikou však očividně přestat nehodlá.