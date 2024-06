Inter Miami bude můj poslední klub, tvrdí Messi. Argentinci pláčou

„Myslím, že Inter Miami bude můj poslední klub. Dnes to tak cítím,“ řekl Messi, jenž má na Floridě smlouvu do roku 2025 s opcí ještě na následující rok. Pokud svůj plán dodrží, padne možnost, v kterou Argentinci doufají: že se na závěr kariéry vrátí do klubu Newell’s Old Boys z rodného Rosaria, kde s fotbalem jako dítě začal.

Osminásobný držitel Zlatého míče se přesunul do Miami loni v létě po působení v Evropě, kde hrál dlouhá léta za Barcelonu a poslední dvě sezony za Paris Saint-Germain. Letos nastřílel ve 12 ligových zápasech 12 gólů a vede statistiky MLS se 13 asistencemi.

„Dělám to, co jsem dělal celý svůj život. Miluju hrát fotbal, baví mě tréninky a zápasy. Samozřejmě je tam trochu strach, že to všechno končí. Ale proto si to snažím užívat a chci se vším bavit,“ řekl Messi, jenž se chystá s argentinskou reprezentací na jihoamerický šampionát Copa América.