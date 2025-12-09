Messi, král fotbalové Ameriky. Jako první v MLS obhájil trofej pro hráče sezony

  17:53
Lionel Messi z mistrovského Interu Miami byl po roce opět zvolen nejužitečnějším hráčem sezony MLS. Ocenění obhájil jako první fotbalista v historii soutěže.
Lionel Messi slaví úspěch Interu Miami

Lionel Messi slaví úspěch Interu Miami | foto: Nathan Ray SeebeckReuters

David Beckham (vpravo) a Lionel Messi drží za Inter Miami trofej pro vítěze MLS...
Lionel Messi (10) z Interu Miami zvedl nad hlavu MLS Cup.
Lionel Messi se raduje z vítězství ve finále play off MLS.
Lionel Messi ve finále play off MLS proti Vancouveru.
Minulý ročník Messi v hlasování hráčů, členů realizačních týmů a vybraných novinářů vyhrál těsně, nyní ovšem získal 70,4 procenta hlasů. Druhý Anders Dreyer ze San Diega dostal 11,2, třetí Denis Bouanga z Los Angeles FC 7,3 procent.

Osmatřicetiletý Messi byl v uplynulé sezoně s 29 góly a 19 asistencemi nejlepším střelcem i nahrávačem základní části. V play off přidal šest branek a dovedl Miami k premiérovému titulu.

V Miami se jásá, Messi rozšířil sbírku trofejí. Ve finále MLS zařídil dva góly

„Celou sezonu byl fantastický. Nejen statisticky, ale i přístupem,“ řekl na adresu osminásobného vítěze Zlatého míče i nejlepšího fotbalisty světa trenér Miami a Messiho někdejší spoluhráč Javier Mascherano.

Messi se navíc stal teprve druhým dvojnásobným držitelem ocenění. Před bývalou hvězdou Barcelony to dokázal pouze někdejší americký reprezentant Preki, vlastním jménem Predrag Radosavljevič, v letech 1997 a 2003.

David Beckham (vpravo) a Lionel Messi drží za Inter Miami trofej pro vítěze MLS Cupu.

Messi další individuální trofejí rozšířil už tak impozantní sbírku. Na kontě má mimo jiné titul mistra světa z roku 2022, deset titulů s Barcelonou, se kterou navíc čtyřikrát triumfoval také v Lize mistrů.

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...

Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Albiona Rrahmaniho v Olomouci.

Moc velkých šancí diváci neviděli. Tu největší, a jedinou gólovou, až v závěru. Sparťanské fotbalisty v Olomouci zachránil dvě minuty před koncem z dorážky kosovský útočník Rrahmani, díky němuž hosté...

Retro i límeček. Fotbalisté představili dresy, ve kterých půjdou do baráže o MS

Nové dresy české fotbalové reprezentace, ve kterých se představí v březnové...

Na první pohled upoutá dominantní a čistá červená barva. Při detailním pohledu však nový dres českých fotbalových reprezentantů skrývá mnohem víc. „Symbol hrdosti, energie a nezlomného ducha, který...

1:9, největší debakl Youth League. Mladí slávisté proti Tottenhamu zcela selhali

Slávista Jakub Kolísek (vpravo) v utkání Youth League na Tottenhamu. Český tým...

Slávističtí fotbalisté do 19 let v závěrečném 6. kole ligové fáze Youth League prohráli v Londýně s Tottenhamem 1:9. Navzdory debaklu Pražané díky dalším výsledkům postoupili do vyřazovací části. Pět...

9. prosince 2025  16:41,  aktualizováno  18:55

ONLINE: Bayern hraje v Lize mistrů proti Sportingu, Olympiakos má první výhru

Sledujeme online
Brankář Temirlan Anarbekov z Kajratu Almatyv zasahuje před Ayoub El Kaabi z...

V úvodním utkání úterního programu fotbalové Ligy mistrů porazil Olympiakos Pireus domácí Kajrat Almaty 1:0 a oživil naději na postup do vyřazovací fáze. Od 18.45 hraje Bayern proti Sportingu...

9. prosince 2025  18:26

Učil ve školce, ale zažil i největší fotbalový podraz. Může teď Frank změnit Tottenham?

Kouč Tottenhamu Thomas Frank po utkání proti Doncasteru.

Není jednoduché si představit, co všechno se v něm muselo odehrávat. Vztek? Zklamání? Ponížení? Minimálně navenek na sobě fotbalový kouč Thomas Frank po dramatickém konci v Bröndby Kodaň, což bylo...

9. prosince 2025

9. 12.

Nešťastníci z Wolverhamptonu. Rodí se nejhorší tým v historii Premier League?

Andre (vlevo s kapitánskou páskou), Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu po prohře...

Zápas začal, ale na tribunách bylo ticho. Skalní fanoušci fotbalistů Wolverhamptonu, nešťastníků Premier League, úvodních patnáct minut pondělní dohrávky proti Manchesteru United bojkotovali. „Nebudu...

9. prosince 2025  13:05

Tottenham - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Teplice, 5.12. 2025, FK Teplice - Slavia Praha, utkání 18. kola Chance ligy....

Fotbalisty Slavie čeká šesté vystoupení v letošní Lize mistrů. Při střetech s atraktivními protivníky zatím nasbírali tři body za tři remízy, dvakrát jasně prohráli. Další pokus o premiérové...

9. prosince 2025  10:50

Šíp před misí na Gibraltaru: Umělá tráva? Musíme se držet našeho stylu

Zleva Jakub Martinec ze Sparty, Jáchym Šíp z Olomouce.

A zase rychle přepnout. Ligové klání se Spartou je minulostí, fotbalová Olomouc už se od pondělního rána opět soustředí na Konferenční ligu. Třetí výkonnostní evropskou soutěž má bravurně rozehranou,...

9. prosince 2025  10:30

Ve vazbě i reprezentant. Soud v Turecku zbavil kvůli sázkám svobody 11 fotbalistů

Obránce Metehan Baltaci v dresu Galatasaraye.

Soud v Istanbulu poslal do vazby jedenáct fotbalistů z první a druhé turecké ligy, kteří jsou zapleteni do rozsáhlého sázkařského skandálu. Devět z nich je obviněno ze sázení na zápasy vlastního...

9. prosince 2025  9:56

Klukům jsem hned zakázal pivo, překvapil Trousil. Příchod Bílka? Bude to velké plus

Pardubický útočník Abdullahi Tanko s míčem v utkání proti Hradci Králové

O ligovou příslušnost se bude bojovat až na jaře, prohlásil kouč pardubických fotbalistů Jan Trousil. Proto si po listopadovém domácím debaklu s Libercem (0:4) spolu s členy vedení klubu vytyčil...

9. prosince 2025  8:50

Trpišovského zaskočil dotaz na Afriku: Trápí mě jiná mistrovství... A dobrou chuť!

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během tiskové konference před duelem...

Od našeho zpravodaje v Anglii Chlapík v tmavé péřovce a legrační čepičce si v tiskovém středisku sedl rovnou do první řady a naložil si na talířek plno dobrot ze švédského stolu. Na polstrovaném sedátku se uvelebil jako ve VIP...

9. prosince 2025  6:44

Sundej lyže, volá Londýn! Černý vzpomíná na Tottenham, hvězdy a Porsche pro kouče

Bývalý český brankář Radek Černý v barvách Tottenhamu.

Od našeho zpravodaje v Anglii Se Slavií tehdy odmakal zimní soustředění v Jizerských horách. Slezl z běžek, zabalil tašku a z chaty Maruška frčel se spoluhráči autobusem rovnou na Xaverov, kde odchytal přátelský zápas. Pak...

9. prosince 2025

