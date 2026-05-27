Nevydržela ani půl roku. V Indii odstraní obří sochu Messiho, kymácí se ve větru

  15:34
Teprve před půlrokem Indové odhalili 21 metrů vysokou sochu fotbalisty Lionela Messiho. Teď ji dělníci z bezpečnostních důvodů musí odstranit. Podle tamního zákonodárce si lidé všimli, že se „kymácí ve větru“.
Socha argentinského fotbalisty Lionela Messiho, kterou v indické Kalkatě přivázali lany.

Socha argentinského fotbalisty Lionela Messiho, kterou v indické Kalkatě přivázali lany. | foto: Dibyangshu SARKAR / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Argentinský kapitán Lionel Messi se s fanoušky raduje z titulu mistra světa....
Lionel Messi z Argentiny líbá trofej pro světové šampiony.
Lionel Messi z Interu Miami kontroluje balon během utkání proti Minnesotě.
Americký prezident Donald Trump s trofejí, kterou mu darovali fotbalisté Interu...
20 fotografií

Dělníci ve středu vylezli na zlatou sochu nad rušnou silnicí v pětimilionové Kalkatě na východě země a pro zajištění omotali kolem jejích ramen lana. Informuje o tom francouzská tisková agentura AFP .

Zákonodárce Západního Bengálska Šáradvát Múcherdží jí sdělil, že stavba již není podle vládních inženýrů bezpečná. Uvedl také, že není jasné, kdy bude socha odstraněna.

„Ukázalo se, že je o tom snazší mluvit, než to provést. Plánujeme ji odstranit při nejbližší příležitosti,“ řekl Múcherdží. Neupřesnil však, zda dílo znovu vztyčí na jiném místě.

Divoký start Messiho turné. Fanouškům v Indii se ukázal jen krátce, ti pak řádili

Sochu zobrazující 38letou hvězdu Argentiny zvedající trofej pro mistry světa Indové odhalili během Messiho nechvalně známého turné v loňském prosinci. Skončilo totiž absolutním fiaskem. Když se na stadionu v Kalkatě fotbalista ukázal fanouškům jen na pár minut, vypukl chaos a rozzuřený dav začal ničit vybavení stadionu. Následně také vtrhl na hřiště.

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

Fotbalová asociace získala strategického partnera. ČSOB přislíbila 300 milionů

Předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda (vpravo) a generální ředitel ČSOB...

Fotbalová asociace ČR (FAČR) a skupina ČSOB uzavřely do roku 2030 dlouhodobé strategické partnerství. ČSOB se také stane od června generálním partnerem české fotbalové reprezentace.

27. května 2026  11:10,  aktualizováno  15:05

Na mistrovství nejedeš, dozvěděl se přes e-mail. V USA kritizují koučovu komunikaci

Maurucio Pochettino, trenér amerických fotbalistů na tiskové konferenci před...

V jedné americké reklamě, která láká na blížící se fotbalový světový šampionát, dokonce tenhle dvaadvacetiletý mladík hraje ve fiktivním finále s Brazílií. Jenže nakonec se Diego Luna, druhý...

27. května 2026  13:27

Fanoušci se střetli před finále Konferenční ligy. V centru Lipska zranili dva policisty

Fanoušci Crystal Palace v jedné z hospod v Lipsku před finále Konferenční ligy.

Před večerním finále fotbalové Konferenční ligy se v ulicích Lipska střetli fanoušci španělského Vallecana a anglického Crystal Palace. Při zásahu utrpěli zranění dva policisté, informovala německá...

27. května 2026  12:49

Součkův trenér zůstává. Nuno se pokusí vrátit West Ham do Premier League

Tomáš Souček z West Hamu slaví výhru nad Burnley s trenérem Nunem Espíritem...

Nuno Espírito Santo zůstává ve funkci trenéra fotbalistů West Hamu a povede tým ve druhé lize v boji o okamžitý návrat do Premier League. Anglický klub to oznámil v otevřeném dopise fanouškům na svém...

27. května 2026  11:17

Obavy z toho nemám. Kapitán Korejců Son věří, že si góly šetří na mistrovství

Korejský fotbalista Son Hung-Min slaví gól.

Kapitán a jedna z největších hrozeb jihokorejské reprezentace se střelecky trápí, v dosavadním průběhu MLS ještě neskóroval. Son Hung-min však věří, že si góly pošetřil na nadcházející mistrovství...

27. května 2026  11:02

Fotbalové přestupy ONLINE: Birmančevič se z Getafe údajně vrátí do Sparty

Sledujeme online
Srbský křídelník Veljko Birmančevič na tiskové konferenci Getafe.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

27. května 2026  10:51

Ještě není nic rozhodnuto, varuje Kričfaluši i přes slibný náskok Baníku

Ostravský Vlasij Sinjavskij si zpracovává míč před táborským Tomášem Polyákem.

S hodně slibným náskokem 3:0 pojedou fotbalisté Baníku Ostrava k odvetě baráže o první ligu na hřiště Táborska. Ostravský záložník Ondřej Kričfaluši ale upozorňuje, že ještě není nic rozhodnuto.

27. května 2026  10:50

Zraněné rameno a konec. Dánský gólman Schmeichel se v 39 letech loučí s fotbalem

Brankář Celtiku Kasper Schmeichel zakládá akci v zápase s Atalantou.

Dánský fotbalový brankář Kasper Schmeichel ukončil kvůli zranění ramena v 39 letech kariéru. Gólman Celtiku Glasgow to oznámil v rozhovoru pro dánskou televizní stanici TV2. „Rozhodl jsem se tak po...

27. května 2026  10:24

Bývalí hráči o Sigmě: Trenérská změna měla přijít dřív, ten nový musí dostat čas

Václav Sejk z Olomouce slaví v 15. minutě úvodní gól utkání proti Slavii.

Solidní tažení Evropou, zklamání na domácí scéně. Vystihli byste sezonu fotbalové Sigmy jinak? Olomouc jako obhájce vítězství v českém poháru vypadla už ve třetím kole s týmem ze čtvrté ligy. V...

27. května 2026  10:18

Chytal ve Slovácku, teď jej chce s Artisem o ligu připravit. Cíl máme jasný, tvrdí Borek

Jiří Borek ze Slovácka inkasuje gól.

Podzim odchytal ve Slovácku. Teď se ho bude snažit Jiří Borek připravit o první ligu v bráně brněnského Artisu, kam v zimě z Uherského Hradiště jako nechtěný přestoupil. „Je to pro mě specifické, ale...

27. května 2026  9:22

Trenér Kameník, barážový specialista: Druholigista dříve nebo později uspěje

Vyškovský trenér Jan Kameník sleduje utkání se Zlínem.

Barážový specialista. Od zavedení prolínací soutěže v sezoně 2018/19 v ní Jan Kameník odkoučoval na lavičce druholigového Vyškova šest zápasů, ze všech trenérů nejvíce. „Je to jiná soutěž. Co jste...

27. května 2026  7:55

