Nevydržela ani půl roku. V Indii odstraní obří sochu Messiho, kymácí se ve větru

Dělníci ve středu vylezli na zlatou sochu nad rušnou silnicí v pětimilionové Kalkatě na východě země a pro zajištění omotali kolem jejích ramen lana. Informuje o tom francouzská tisková agentura AFP .
Zákonodárce Západního Bengálska Šáradvát Múcherdží jí sdělil, že stavba již není podle vládních inženýrů bezpečná. Uvedl také, že není jasné, kdy bude socha odstraněna.
„Ukázalo se, že je o tom snazší mluvit, než to provést. Plánujeme ji odstranit při nejbližší příležitosti,“ řekl Múcherdží. Neupřesnil však, zda dílo znovu vztyčí na jiném místě.
Sochu zobrazující 38letou hvězdu Argentiny zvedající trofej pro mistry světa Indové odhalili během Messiho nechvalně známého turné v loňském prosinci. Skončilo totiž absolutním fiaskem. Když se na stadionu v Kalkatě fotbalista ukázal fanouškům jen na pár minut, vypukl chaos a rozzuřený dav začal ničit vybavení stadionu. Následně také vtrhl na hřiště.