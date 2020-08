Jak číst Messiho žádost. Skutečně opustí Barcelonu? A kdo ho zaplatí?

Místo závratné výkupní klauzule ve výši 700 milionů eur, což je více než 18 miliard korun, by tak nejobdarovanějšího fotbalistu současnosti mohli případní zájemci získat zadarmo. Byť je to pochopitelně vzhledem k jeho platovým požadavkům dost nadnesené tvrzení.



„Kdo by Messimu řekl ne?“ rozesmál se Thomas Tuchel, trenér Paris Saint-Germain, jednoho z gigantů, který si ve fotbale po finanční stránce může dovolit takřka cokoli.

Mezi největší favority na zisk Messiho však podle zahraničních médií patří spíš Manchester City či Inter Milán. Ale popořadě.

Pře o termín

Barcelona a Messi, její největší klenot, si musí především vyjasnit, co úterní žádost o přestup pro obě strany vlastně znamená.

Messi a jeho tým měli podle smlouvy čas do 10. června, kdy měli oznámit, jestli hráč dohodu o předčasném odchodu využije, což se nestalo.

Kvůli pandemii koronaviru se celý fotbalový kalendář posunul a Messi v Barceloně normálně dokončil sezonu španělské ligy a ještě v pátek 14. srpna za ni nastoupil do čtvrtfinále Ligy mistrů. Po historickém výprasku 2:8 od Bayernu sledoval, jak se poroučí trenér Quique Setién a po něm i sportovní ředitel Eric Abidal. A také, jak jeho spoluhráči kritizují nejužší vedení v čele s prezidentem Josepem Mariou Bartomeuem.

Právě s ním má Messi dlouhodobé spory.

Nesedli si, rozhádali se a v poslední době ani nekomunikovali. Podle šéfa Barcelony spolu dokonce od porážky s Bayernem ani nemluvili.

A úterní Messiho krok jejich chladný vztah jen potvrzuje.

Argentinec věří, že vzhledem k mimořádné situaci kolem pandemie měl právo o své budoucnosti rozhodnout až po sezoně, aniž by dodržel původní termín ve smlouvě. Klub naopak reaguje: „Očekáváme, že Lionel Messi dodrží svůj kontrakt a bude pokračovat v Barceloně.“

Jak tohle jenom dopadne?

City, Inter a další

Messiho už veřejně podpořili spoluhráč Luis Suárez, jenž je údajně také na odchodu, či bývalý kapitán Carles Puyol. „Máš veškerou moji podporu, amigo,“ napsal na Twitter.

Spekuluje se také, že jde třeba jen o komplot, jak vyštvat z klubu prezidenta Bartomeua, ale spíš se počítá s variantou, že Messi - jakkoli je to pro mnohé velmi těžko představitelné - modročervené barvy v příští sezoně už neoblékne.



Kam by mohl po dvou dekádách spjatých s katalánských velkoklubem zamířit?

Nabízí se Manchester City, který vede Pep Guardiola, Messiho oblíbený kouč, a který má finanční sílu na to, aby Messiho zaplatil.

Dost možná by to sice znamenalo nabourání klubového rozpočtu, zpřetrhání nastavených pravidel a třeba i zničení plánů na potřebné posílení defenzivy, ale kvůli komu jinému měnit zavedené pořádky než právě kvůli Messimu?

Byť je mu třiatřicet let, s Cristianem Ronaldem jsou na světě pořád nejlepší. Nikdo jiný neznamená v současném fotbale víc a buďte si jistí, že právě City, klub se zámožným arabským majitelem, by našel cestu, jak ho zaplatit.

A totéž se říká o čínském holdingu Suning, majiteli Interu Milán.

V červenci dokonce v čínské televizní stanici PPTV, kterou vlastní stejná společnost jako fotbalový klub, poutali utkání s Interem a Neapolí tak, že na gotickou fasádu milánské dominanty, katedrály Narození Panny Marie, promítli Messiho siluetu. Náhoda?

Podle Giuseppeho Marotty, výkonného ředitele klubu, čirá fantazie. „Zisk Messiho je utopie,“ reagoval, ale Číňané, kteří klub financují, to možná vidí jinak.

Messi má navíc v Itálii předky a jeho otec si nedávno na severu země pořídil nový dům, což spekulace médií jen zesílilo.

V průběhu let se objevovali i další zájemci: Real Madrid, Chelsea, zmíněná Paříž. Také o klubech ze zámořské Major League Soccer se leccos napsalo. V poslední dekádě tam z Evropy zamířili David Beckham, Thierry Henry, Andrea Pirlo nebo Zlatan Ibrahimovic, ale Messi je ve srovnání s nimi pořád jiná kategorie.

Dřív Argentinec naznačil, že by si jednoho dne rád znovu zahrál doma v Rosariu za svůj dětský klub Newell’s Old Boys, ovšem to je v tuhle chvíli úplná fantasmagorie.

Tahle sága se ještě potáhne.