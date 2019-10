Messi a Barcelona jedno jest? Ne vždy. Kvůli daňovým únikům chtěl prchnout

Messi byl nakonec před třemi roky za prohřešky z let 2007 až 2009 potrestán vězením na 21 měsíců a pokutou dva miliony eur. Díky čistému trestnímu rejstříku a trestu pod dva roky za nenásilný trestný čin však za mříže nemusel, místo toho mu soud udělil podmínku a další pokutu 250 tisíc eur.

„Abych byl upřímný, tak jsem uvažoval o odchodu,“ řekl Messi v rozhovoru pro rozhlasovou stanici RAC1. „Ne kvůli Barceloně, ale chtěl jsem pryč ze Španělska, protože jsem měl pocit, že se ke mně zachovali špatně, a už jsem tam nechtěl zůstat,“ dodal.

Podle Messiho se z něj totiž úřady snažily udělat odstrašující případ. „Byl jsem první a proto ke mně byli tak tvrdí. Chtěli ostatním ukázat, jak dopadnou,“ dodal Messi, který přišel do Barcelony v roce 2001 a s katalánským klubem má podepsanou smlouvu do roku 2021.

„Bylo to hodně těžké a to, co cítím k Barceloně, šlo stranou. Měl bych otevřené dveře do mnoha klubů, ale nikdo s konkrétní nabídkou nepřišel, protože všichni věděli, že ve skutečnosti odejít nechci,“ přidal Messi.