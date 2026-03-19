Messi dal 900. gól kariéry. Na Ronalda ztrácí, ale byl rychlejší

Lionel Messi dal 900. gól v kariéře a stal se druhým aktivním fotbalistou po Cristianu Ronaldovi, který tuto hranici pokořil. Miami však branka argentinské hvězdy úspěch nepřinesla. Inter po remíze 1:1 s Nashvillem vypadl v osmifinále Poháru mistrů CONCACAF, neboť úvodní zápas na soupeřově hřišti skončil bez gólů.
Osmatřicetiletý Messi dosáhl milníku ve svém 1142. zápase za klub či reprezentaci. Ronaldo, kterému se to povedlo předloni v září, k tomu potřeboval 1236 utkání. Jednačtyřicetiletý portugalský kanonýr, jenž nyní působí v Saúdské Arábii, má na kontě 965 branek.

Osminásobný vítěz Zlatého míče Messi otevřel ve středu skóre v sedmé minutě střelou přes obránce před hranicí malého vápna. Floridský tým přišel o postup zhruba čtvrt hodiny před koncem, kdy vyrovnal jeho krajan Cristian Espinoza.

„To číslo je šílené, a proto je Leo jedinečný,“ komentoval počet Messiho gólů trenér Miami Javier Mascherano. „Měl jsem to štěstí, že jsem spoustu těch gólů viděl z mnohem větší blízkosti než vy všichni, a to je privilegium,“ dodal bývalý spoluhráč úřadujícího mistra světa z Barcelony a národního týmu.

Právě v dresu katalánského klubu dal Messi před 21 lety svůj první gól. Během působení v Barceloně jich nastřílel 672. V Paris St. Germain zaznamenal 32 branek a Interu Miami zatím 81. V reprezentaci má na kontě 115 gólů.

Mimořádně vysoké počty vstřelených gólů mají na kontě legendy Bican a Pelé, tyto statistiky však nejsou jednotně uznávané. Důvodem je započítávání branek z přátelských či jinak neoficiálních zápasů, které se v moderních statistikách nepočítají. Proto je srovnání napříč érami složité a u současných hráčů se většinou pracuje pouze s góly z oficiálních utkání.

Fotbalisté s nejvyšším počtem vstřelených branek v oficiálních zápasech:
Počet gólůJménoZeměObdobí
965Cristiano RonaldoPortugalskood 2002
900Lionel MessiArgentinaod 2004
821Josef BicanRakousko / Československo1931–1955
772RomárioBrazílie1985–2007
762PeléBrazílie1957–1977
746Ferenc PuskásMaďarsko / Španělsko1943–1966
735Gerd MüllerSRN1962–1981
693Robert LewandowskiPolskood 2004
620EusébioPortugalsko1957–1978
576Ferenc DeákMaďarsko1940–1957

Poznámka: V různých zdrojích se údaje liší.

