Osmatřicetiletý Messi dosáhl milníku ve svém 1142. zápase za klub či reprezentaci. Ronaldo, kterému se to povedlo předloni v září, k tomu potřeboval 1236 utkání. Jednačtyřicetiletý portugalský kanonýr, jenž nyní působí v Saúdské Arábii, má na kontě 965 branek.
Osminásobný vítěz Zlatého míče Messi otevřel ve středu skóre v sedmé minutě střelou přes obránce před hranicí malého vápna. Floridský tým přišel o postup zhruba čtvrt hodiny před koncem, kdy vyrovnal jeho krajan Cristian Espinoza.
„To číslo je šílené, a proto je Leo jedinečný,“ komentoval počet Messiho gólů trenér Miami Javier Mascherano. „Měl jsem to štěstí, že jsem spoustu těch gólů viděl z mnohem větší blízkosti než vy všichni, a to je privilegium,“ dodal bývalý spoluhráč úřadujícího mistra světa z Barcelony a národního týmu.
Právě v dresu katalánského klubu dal Messi před 21 lety svůj první gól. Během působení v Barceloně jich nastřílel 672. V Paris St. Germain zaznamenal 32 branek a Interu Miami zatím 81. V reprezentaci má na kontě 115 gólů.
Mimořádně vysoké počty vstřelených gólů mají na kontě legendy Bican a Pelé, tyto statistiky však nejsou jednotně uznávané. Důvodem je započítávání branek z přátelských či jinak neoficiálních zápasů, které se v moderních statistikách nepočítají. Proto je srovnání napříč érami složité a u současných hráčů se většinou pracuje pouze s góly z oficiálních utkání.
|Počet gólů
|Jméno
|Země
|Období
|965
|Cristiano Ronaldo
|Portugalsko
|od 2002
|900
|Lionel Messi
|Argentina
|od 2004
|821
|Josef Bican
|Rakousko / Československo
|1931–1955
|772
|Romário
|Brazílie
|1985–2007
|762
|Pelé
|Brazílie
|1957–1977
|746
|Ferenc Puskás
|Maďarsko / Španělsko
|1943–1966
|735
|Gerd Müller
|SRN
|1962–1981
|693
|Robert Lewandowski
|Polsko
|od 2004
|620
|Eusébio
|Portugalsko
|1957–1978
|576
|Ferenc Deák
|Maďarsko
|1940–1957
Poznámka: V různých zdrojích se údaje liší.