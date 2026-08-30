Konec v MLS. Lingr po roce a půl opouští zámořský Houston a míří do Polska

Pětadvacetinásobný český reprezentant, jenž za národní tým naposledy nastoupil loni v říjnu v kvalifikaci MS proti Chorvatsku, odešel do Houstonu ze Slavie v březnu 2025. Dostal tehdy kontrakt na tři roky. V MLS nastoupil havířovský rodák do 43 zápasů, vstřelil tři góly a u pěti si připsal asistenci.
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V poslední době už Lingr nebyl při utkáních texaského celku ani na lavičce. V Koroně se setká i s jiným českým záložníkem Patrikem Hellebrandem.
„Když jsem poprvé slyšel o zájmu Korony, byl jsem překvapený, ale zároveň velmi šťastný, protože Korona vynaložila obrovské nasazení, což pro mě bylo moc důležité. Opravdu chtěli, abych za ně hrál, ukázali mi svůj projekt, který pro mě také byl velmi zajímavý,“ řekl bývalý hráč i Karviné nebo Feyenoordu Rotterdam.