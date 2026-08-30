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Konec v MLS. Lingr po roce a půl opouští zámořský Houston a míří do Polska

Autor: ,
  8:46
Ondřej Lingr v dresu Houstonu

Ondřej Lingr v dresu Houstonu | foto: Profimedia.cz

Ondřej Lingr slaví svůj první gól za Houston.
Ondrej Lingr (vlevo) dal při svém prvním startu za Houston gól a pomohl k...
Ondřej Lingr se napřahuje ke gólové střele.
Slávista Ondřej Lingr vede míč před Janem Vondrou z Bohemians.
8 fotografií
Ofenzivní záložník Ondřej Lingr po necelém roce a půl roce skončil v MLS. Z Houstonu sedmadvacetiletý fotbalista zamířil do polské ligy a v klubu Korona Kielce podepsal smlouvu do června roku 2029. Korona, aktuálně pátý celek Ekstraklasy, o Lingrově angažmá informovala na webu.

Pětadvacetinásobný český reprezentant, jenž za národní tým naposledy nastoupil loni v říjnu v kvalifikaci MS proti Chorvatsku, odešel do Houstonu ze Slavie v březnu 2025. Dostal tehdy kontrakt na tři roky. V MLS nastoupil havířovský rodák do 43 zápasů, vstřelil tři góly a u pěti si připsal asistenci.

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V poslední době už Lingr nebyl při utkáních texaského celku ani na lavičce. V Koroně se setká i s jiným českým záložníkem Patrikem Hellebrandem.

„Když jsem poprvé slyšel o zájmu Korony, byl jsem překvapený, ale zároveň velmi šťastný, protože Korona vynaložila obrovské nasazení, což pro mě bylo moc důležité. Opravdu chtěli, abych za ně hrál, ukázali mi svůj projekt, který pro mě také byl velmi zajímavý,“ řekl bývalý hráč i Karviné nebo Feyenoordu Rotterdam.

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