Pane rozhodčí, prosím. Ve Francii odtajnili komunikaci s VAR. Revoluci nečekejme

Padesátá minuta utkání Nantes - Angers, domácí vedou 1:0 a hostující útočník proniká do vápna. Po kontaktu s obráncem se svalí na zem. Sudí bez prodlení nařizuje pokutový kop.

„Pane rozhodčí, prosím. Šel byste se na to ještě jednou podívat?“ naběhne směrem k muži s píšťalkou Sada Thioub, urostlý obránce z Angers, u nějž byste - coby zkušeného a dlouholetého fotbalisty, podobně slušnou reakci nečekali.

Vždyť každý, kdo aspoň na chvíli pronikl do svérázného fotbalového prostředí, dobře ví, že slušnost standardem není. Spíše naopak.

HOW DO REFEREES TAKE A DECISION WITH THE VAR? 👀 pic.twitter.com/tHQisCNg8G — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) August 9, 2023

„Útočník se dostal přes obránce a ten ho podržel. Jen se ho jdi zeptat, jdi!“ odpovídá poměrně jasně sudí Clément Turpin ostatním hostujícím hráčům.

„Pane rozhodčí,“ pokračuje klidně Thioub. „Dotkl se ho, v tom s vámi souhlasím. Ale ten kontakt byl na penaltu opravdu lehký.“

Mezitím se diváci ocitají v přenosovém voze s videorozhodčími, kde už celou situaci zkoumají. „Pracují na tom. Řekl jsem jim, co jsem viděl. Pro mě to byla penalta,“ reaguje Turpin.

Jenže vtom se ozve hlas z místnosti plné monitorů. „Chtěl bych, abys celou situaci ještě jednou prozkoumal. Kontakt s rukou byl příliš krátký a lehký, aby způsobil takový pád. Velmi, velmi lehký,“ popisuje videoasistent Hamid Guenaoui.

Jakmile hlavní arbitr dorazí před obrazovku, asistent mu pouští záběr, který následně vidí i diváci. Netrvá dlouho, než rozhodčí změní názor.

Rozhodčí Clément Turpin během utkání mezi Nantes a Angers.

Následně rozpaží rukama a celou situaci vysvětlí: „Kontakt jsem viděl, ale byl opravdu velmi slabý. Byl to spíše jen lehký dotek. Jen dotek,“ opakuje domácím.

„Mockrát děkuji,“ pokyne Thioub.

Ukázková situace, kterou přidal na sociální sítě profil francouzské ligy, má nalákat na volně dostupný půlhodinový dokument, který mapuje právě vztahy mezi sudími a hráči před, během a po zápasech.

K živému vysílání rozhodcovské komunikace do televize přímo při utkáních má ale zatím tamní nejvyšší soutěž daleko.

Přesto ale snahy o zavedení podobného modelu jako třeba v ragby bují už několik let, a to zejména v anglické Premier League. Vlastně by se dalo říct, že k tomu fotbalový svět pomalu směřuje. Nicméně pohodlí, při kterém můžete určit, kterou situaci zveřejnit a kterou ne, je jistě pro vedení jednotlivých soutěží lákavější, než riskovat, že v nahrávce padne něco, co už nelze vzít zpět.

Kuriózně a poněkud nahodile pak působil moment, když se v české lize bezprecedentně zveřejnila komunikace mezi VAR a hlavním sudím v utkání mezi Spartou a Brnem. Komise rozhodčích, kterou má na starosti Fotbalová asociace ČR, dosud podobný krok nezopakovala.

Už letos v květnu pak v Anglii vysílali pořad, ve kterém vystoupil šéf tamní komise rozhodčích Howard Webb a vysvětloval i za pomoci nahrávek z mikrofonů rozhodčích různé sporné momenty.

„Chceme lidi více zapojit a lépe se vypořádat s jejich požadavky. Zároveň musíme být otevření případné zpětné vazbě,“ citoval Webba už v prosinci loňského roku server The Athletic.

„Aktuálně jsme v situaci, kdy bychom měli zlepšit nejen náhled na sudí, ale také míru transparentnosti,“ dodal.

I díky podobným pokusům je patrná snaha. Nicméně plná otevřenost přijde až s úplným přijetím modelu, který funguje dlouhá léta právě v ragby. Mikrofon rozhodčího jde nejen do televize, ale ke všem divákům na stadionu.

Ke konci června navíc proběhl průzkum, ve kterém se 25 z 41 profesionálních soutěží vyjádřilo k takovému modelu kladně. BBC však uvádí, že šéf anglické ligy se k tématu odmítl vyjádřit. Hlasování bylo totiž anonymní.

Na závěr je však nutné podotknout, že Mezinárodní výbor pro pravidla (IFAB), který určuje pravidla fotbalu, však dosud nepovoluje, aby se komunikace mezi sudími vysílala přímo.

Zatím se tak diváci musejí spolehnout jen na to, co jednotlivé soutěže zpětně zveřejní.