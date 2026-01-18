Potvrzení výtečné formy. Šulc nastartoval Lyon k výhře, druhou trefu mu sebral VAR

  23:11
Pavel Šulc devátým gólem ve francouzské fotbalové lize přispěl Lyonu k domácímu vítězství nad Brestem 2:1. V 41. minutě zakončil individuální akci trefou z velkého úhlu do pravého horního rohu. V tabulce kanonýrů českému reprezentantovi patří čtvrté místo.

Pavel Šulc se raduje z branky ve francouzském poháru. | foto: Profimedia.cz

Olympique využil páteční porážky Lille 0:3 s PSG i nedělní remízy Rennes 1:1 s Le Havre a posunul se na čtvrté místo, které znamená postup do předkola Ligy mistrů.

Brest oslabil už v 19. minutě kapitán a nejlepší střelec Del Castillo, když tvrdě fauloval domácího obránce Tagliafica a po přezkoumání videozáznamu viděl červenou kartu.

Všeuměl Šulc k vašim službám. Ve Francii velebí střelce, který nezapadá do škatulek

Přesilovku využil Lyon v 41. minutě. Moreira po nepovedené standardce hostů přihrávkou nastartoval brejk Šulce, který si stačil míč hodit přes nohu beka a postupoval sám na branku. Český reprezentant obešel gólmana Couderta a z velkého úhlu zamířil přesně do rohu.

Ještě před přestávkou navýšil vedení Lyonu Abner Vinícius. Šulc pak po hodině hry slavil další gól, jenže radost mu překazil videorozhodčí, který odhalil ofsajd.

Hosté v 87. minutě zdramatizovali závěr po brance střídajícího Diny Ebimbeho, Lyon nicméně oslavil vítězstvím desetileté výročí svého stadionu.

Francouzská Ligue 1
18. kolo 18. 1. 2026 20:45
Olympique Lyon Olympique Lyon : Stade Brest Stade Brest 2:1 (2:0)
Góly:
41. Šulc
45+1. Abner
Góly:
87. Dina Ebimbe
Sestavy:
Greif – Maitland-Niles (74. Merah), Mata, Kluivert, Tagliafico (C) – Abner (90. Hateboer), Morton, Tessmann (74. Mangala) – Šulc, Endrick (89. Karabec), A. Moreira (90. Himbert).
Sestavy:
Coudert – Lala (81. Zogbé), Chardonnet (C), S. Coulibaly, Locko (81. Dina Ebimbe) – Chotard, Tousart (69. Doumbia), Magnetti – Del Castillo, Ajorque (69. Guindo), Labeau Lascary (57. Mboup).
Náhradníci:
Descamps, Da Silva – Alejandro Gomes, de Carvalho.
Náhradníci:
Majecki – Makalou, Diaz.
Žluté karty:
47. Maitland-Niles, 86. Abner
Žluté karty:
Červené karty:
Červené karty:
19. Del Castillo

Rozhodčí: Lissorgue – El Hamzaoui, Ocak.

Vstoupit do diskuse
18. kolo

17. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Racing LensLens 18 14 1 3 32:13 43
2. Paris Saint-GermainPSG 18 13 3 2 40:15 42
3. Olympique MarseilleMarseille 18 11 2 5 41:19 35
4. Olympique LyonLyon 18 10 3 5 27:18 33
5. LilleLille 18 10 2 6 33:25 32
6. Stade RennesRennes 18 8 7 3 30:25 31
7. RC ŠtrasburkŠtrasburk 18 8 3 7 28:22 27
8. ToulouseToulouse 18 7 5 6 29:23 26
9. AS MonacoMonaco 18 7 2 9 28:33 23
10. Stade BrestBrest 18 6 4 8 24:29 22
11. AngersAngers 18 6 4 8 20:25 22
12. FC LorientLorient 18 5 7 6 23:30 22
13. Paris FCParis FC 18 5 4 9 24:32 19
14. Le HavreLe Havre 18 4 7 7 16:24 19
15. OGC NiceNice 18 5 3 10 21:35 18
16. NantesNantes 18 3 5 10 17:30 14
17. AJ AuxerreAuxerre 18 3 3 12 14:28 12
18. FC MétyMéty 18 3 3 12 19:40 12

1. - 3. : Postup - Liga mistrů, 4. : Postup - Liga mistrů (předkola), 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Play Off, 17. - 18.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Olomouc vítá už šestou posilu

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Opil se a koupil klub, teď vyřadil obhájce. Asi vezmu celý tým na Ibizu, žertuje boss

Fanoušci a hráči Macclesfieldu slaví na hřišti historické vítězství nad Crystal...

Před šesti lety najel Robert Smethurst na poněkud zvláštní denní režim. Vydělal parádní peníze prodejem úspěšné aplikace, ale nevěděl, co se životem dál. Proto pravidelně ve dvě hodiny odpoledne...

Jurásek a Kadeřábek nejsou sami. Kteří Češi se ze zahraničí vrátili do pražských S?

Čerstvá posila David Jurásek podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029.

V porovnání s konkurenční Spartou je na tom Slavia podobně. Dohromady se v posledních patnácti letech jen do pražských S, dvou největších tuzemských klubů, vrátilo ze zahraničí skoro padesát českých...

Real mění trenéra. Alonso skončil po prohře v Superpoháru, nahradí jej Arbeloa

Xabi Alonso diriguje hráče Realu.

Všechno nabralo rychlý spád. U fotbalistů Realu Madrid po necelých osmi měsících skončil trenér Xabi Alonso. Španělský klub den po porážce ve finále Superpoháru s Barcelonou uvedl, že se se...

Vítězná série u konce. Barcelona podlehla Realu Sociedad, první už je pouze o bod

Lamine Yamal v akci proti Realu Sociedad.

Barcelona ve 20. kole španělské fotbalové ligy podlehla Realu Sociedad 1:2, prohrála poprvé po 11 soutěžních a devíti ligových výhrách. Real Madrid tak díky sobotní výhře 2:0 nad Levante snížil...

18. ledna 2026  23:37

Šílené africké finále. Senegalci opustili hřiště kvůli sudímu, nakonec slaví titul

Senegalští fotbalisté slaví vítězství na africkém šampionátu.

Fotbalisté Senegalu vyhráli podruhé mistrovství Afriky, i když v bláznivém závěru normální hrací doby finále odešli na protest ze hřiště. Domácí Maroko nakonec porazili 1:0 po prodloužení, gól...

18. ledna 2026  23:25

Potvrzení výtečné formy. Šulc nastartoval Lyon k výhře, druhou trefu mu sebral VAR

Pavel Šulc se raduje z branky ve francouzském poháru.

Pavel Šulc devátým gólem ve francouzské fotbalové lize přispěl Lyonu k domácímu vítězství nad Brestem 2:1. V 41. minutě zakončil individuální akci trefou z velkého úhlu do pravého horního rohu. V...

18. ledna 2026  23:11

Sparta získala posilu z Premier League, přišel Irving, parťák Součka z West Hamu

Andrew Irving, posila Sparty z West Hamu United.

Třetí posila fotbalové Sparty v zimním přestupním období je do středu pole. Na Letnou přichází Andrew Irving z West Hamu United. Pětadvacetiletý skotský reprezentant v aktuálním ročníku zasáhl do...

18. ledna 2026  22:20

Wolves s Krejčím udrželi proti Newcastlu nulu, Aston Villa nestačila na Everton

Střelu Kierana Trippiera z Newcastlu se ve zdi Wolverhamptonu snaží zblokovat...

Po sobotní náloži sedmi zápasů se v neděli v Premier League hrálo jen na dvou stadionech. Poslední Wolverhampton i s českým obráncem Ladislavem Krejčím remizoval doma 0:0 s Newcastlem. Aston Villa...

18. ledna 2026  19:27,  aktualizováno  19:49

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Olomouc vítá už šestou posilu

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

17. ledna 2026  18:52,  aktualizováno  18. 1. 18:21

Za Baník pálily posily, Jedlička se uvedl nulou. Jablonec remizoval se Štětínem

Ostravští fotbalisté v pauze na tréninku. Druhý zleva je finský křídelník Lauri...

Ostravští fotbalisté na soustředění v tureckém Beleku podlehli 2:3 druhému celku kosovské ligy Prištině, následně odpoledne zdolali 3:0 Aktobe z Kazachstánu. Teplice hrály 2:2 se srbským týmem...

18. ledna 2026  12:03,  aktualizováno  17:13

Kluk z plakátu proti štědrému mazákovi. Kdo se stane fotbalovým králem Afriky?

Premium
Senegalský fotbalista Sadio Mané slaví gól.

Jsou tak rozdílní, jak si jen dovedete představit. Jeden odmala vyrůstal v akademii Realu Madrid, druhý čutal bosky do balonu na ulici. Jednoho už tři roky provází stín podezření ze znásilnění, druhý...

18. ledna 2026

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Fotbalisté Olomouce slaví gól do sítě Slovácka.

Fotbalisté Olomouce po sedmi letech znovu hrají v Evropě. V Konferenční lize je čeká play off o postup do osmifinále, ve kterém vyzvou Lausanne. Kdy se Sigma se švýcarským týmem střetne i další...

27. listopadu 2025  22:46,  aktualizováno  18. 1.

Hoffenheim se rozloučil s Kadeřábkem. Pak i s Čechy v sestavě porazil Leverkusen

Hoffenheimský záložník Wouter Burger (vlevo) slaví svůj gól s Vladimírem...

Souboj českých fotbalistů v německé lize dopadl lépe pro Vladimíra Coufala s Robinem Hranáčem. Jejich Hoffenheim v 18. kole doma zvítězil 1:0 nad Leverkusenem, do jehož sestavy se vrátil po drobném...

17. ledna 2026  18:21,  aktualizováno  21:14

United ovládli derby se City, Arsenal jen remizoval. Souček byl u výhry West Hamu

Úsměvy a radost fotbalistů Manchesteru United po vedoucí trefě v derby proti...

Sice ve 22. kole pouze remizovali 0:0 s Nottinghamem, přesto minimálně do neděle zvýšili fotbalisté Arsenalu svůj náskok na čele tabulky na sedm bodů. Může za to ztráta Manchesteru City v derby s...

17. ledna 2026  13:25,  aktualizováno  21:08

Další mladý talent ve Slavii. Ze Švédska přichází gambijský záložník Sosseh

Gibril Sosseh, nová posila Slavie

Fotbalová Slavia hlásí další zimní posilu. Ze švédského Kalmaru FF přichází osmnáctiletý gambijský záložník Gibril Sosseh, jenž s úřadujícím českým mistrem podepsal smlouvu do konce roku 2030. O jeho...

17. ledna 2026  18:39

