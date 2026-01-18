Potvrzení výtečné formy. Šulc nastartoval Lyon k výhře, druhou trefu mu sebral VAR

Olympique využil páteční porážky Lille 0:3 s PSG i nedělní remízy Rennes 1:1 s Le Havre a posunul se na čtvrté místo, které znamená postup do předkola Ligy mistrů.
Brest oslabil už v 19. minutě kapitán a nejlepší střelec Del Castillo, když tvrdě fauloval domácího obránce Tagliafica a po přezkoumání videozáznamu viděl červenou kartu.
|
Všeuměl Šulc k vašim službám. Ve Francii velebí střelce, který nezapadá do škatulek
Přesilovku využil Lyon v 41. minutě. Moreira po nepovedené standardce hostů přihrávkou nastartoval brejk Šulce, který si stačil míč hodit přes nohu beka a postupoval sám na branku. Český reprezentant obešel gólmana Couderta a z velkého úhlu zamířil přesně do rohu.
Ještě před přestávkou navýšil vedení Lyonu Abner Vinícius. Šulc pak po hodině hry slavil další gól, jenže radost mu překazil videorozhodčí, který odhalil ofsajd.
Hosté v 87. minutě zdramatizovali závěr po brance střídajícího Diny Ebimbeho, Lyon nicméně oslavil vítězstvím desetileté výročí svého stadionu.
41. Šulc
45+1. Abner
87. Dina Ebimbe
Greif – Maitland-Niles (74. Merah), Mata, Kluivert, Tagliafico (C) – Abner (90. Hateboer), Morton, Tessmann (74. Mangala) – Šulc, Endrick (89. Karabec), A. Moreira (90. Himbert).
Coudert – Lala (81. Zogbé), Chardonnet (C), S. Coulibaly, Locko (81. Dina Ebimbe) – Chotard, Tousart (69. Doumbia), Magnetti – Del Castillo, Ajorque (69. Guindo), Labeau Lascary (57. Mboup).
Descamps, Da Silva – Alejandro Gomes, de Carvalho.
Majecki – Makalou, Diaz.
47. Maitland-Niles, 86. Abner
19. Del Castillo
Rozhodčí: Lissorgue – El Hamzaoui, Ocak.