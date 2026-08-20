Další poškozený trávník. Fotbalisté PSG začnou kvůli vedrům ligu na hřišti soupeře

Vedení soutěže uvedlo, že stav trávníku v Paříži neumožňuje odehrát zápas za uspokojivých podmínek, zejména s ohledem na bezpečnost hráčů. Na vině jsou letní výjimečné vlny veder, které zanechaly hrací plochu vážně poškozenou.
Francouzský mistr měl v neděli zahájit obhajobu titulu na vlastním hřišti proti Rennes, pořadatelství se ale nakonec zhostí soupeř v Bretani.
Pařížský klub oznámil, že trávník v Parku princů před dalším domácím utkáním proti Monaku, které je na programu 4. září, kompletně vymění.
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Úřadující šampion Ligy mistrů zároveň uvedl, že plně chápe komplikace způsobené touto změnou, ale zdůraznil, že jde o zcela výjimečnou situaci.
Francie zažila 24. června svůj historicky nejteplejší den v celostátním průměru. V hlavním městě teploty dosáhly téměř 41 stupňů Celsia a polovina země byla pod nejvyšším stupněm výstrahy před vedry.
Západní Evropu letos zasáhly mimořádně vysoké teploty a rozsáhlé lesní požáry, které pustoší i části Francie.
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Podobný problém s hřištěm řešila z velkých soutěží na začátku srpna i španělská Celta Vigo. Úvodní utkání La Ligy proti Osasuně musela odložit poté, co její trávník napadla plíseň. Rozšířila se během léta, kdy noční teploty neklesly pod 25 stupňů Celsia déle než tři týdny.
V české lize pak poškodila hrací plochu Bohemians Praha v Ďolíčku, kde při prvním domácím zápase s Hradcem Králové bily do očí velké žluté fleky na trávníku. Klub na svém webu následně informoval, že okamžitě podnikl kroky k nápravě. Hlavními faktory podle něj byly nesprávné postupy při zavlažování hřiště v kombinaci s náročným počasím a vysokými teplotami.