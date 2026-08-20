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Další poškozený trávník. Fotbalisté PSG začnou kvůli vedrům ligu na hřišti soupeře

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  13:17
PARC DES PRINCES Jeden ze dvou stadionů v Paříži, kde se bude hrát mistrovství...

PARC DES PRINCES Jeden ze dvou stadionů v Paříži, kde se bude hrát mistrovství Evropy. V Parku princů hraje svá utkání Paris St. Germain. | foto: AP

PARC DES PRINCES Jeden ze dvou stadionů v Paříži, kde se bude hrát mistrovství...
Stadion klubu Paris St. Germain Parc Des Princes v Paříži (21. března 2019)
Stadion klubu Paris St. Germain Parc Des Princes v Paříži (30. července 2011)
Radost fotbalistů PSG. Po roce obhájili zisk Superpoháru UEFA.
24 fotografií
Vysoké teploty nadále devastují fotbalové trávníky. Poté, co se objevila plíseň na hřišti pražských Bohemians nebo španělské Celty Vigo, vlny veder poškodily také hrací plochu v Parku Princů. Fotbalisté Paris Saint-Germain tak svůj úvodní ligový duel proti Rennes odehrají na stadionu soupeře.

Vedení soutěže uvedlo, že stav trávníku v Paříži neumožňuje odehrát zápas za uspokojivých podmínek, zejména s ohledem na bezpečnost hráčů. Na vině jsou letní výjimečné vlny veder, které zanechaly hrací plochu vážně poškozenou.

Francouzský mistr měl v neděli zahájit obhajobu titulu na vlastním hřišti proti Rennes, pořadatelství se ale nakonec zhostí soupeř v Bretani.

Pařížský klub oznámil, že trávník v Parku princů před dalším domácím utkáním proti Monaku, které je na programu 4. září, kompletně vymění.

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Úřadující šampion Ligy mistrů zároveň uvedl, že plně chápe komplikace způsobené touto změnou, ale zdůraznil, že jde o zcela výjimečnou situaci.

Francie zažila 24. června svůj historicky nejteplejší den v celostátním průměru. V hlavním městě teploty dosáhly téměř 41 stupňů Celsia a polovina země byla pod nejvyšším stupněm výstrahy před vedry.

Západní Evropu letos zasáhly mimořádně vysoké teploty a rozsáhlé lesní požáry, které pustoší i části Francie.

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Podobný problém s hřištěm řešila z velkých soutěží na začátku srpna i španělská Celta Vigo. Úvodní utkání La Ligy proti Osasuně musela odložit poté, co její trávník napadla plíseň. Rozšířila se během léta, kdy noční teploty neklesly pod 25 stupňů Celsia déle než tři týdny.

V české lize pak poškodila hrací plochu Bohemians Praha v Ďolíčku, kde při prvním domácím zápase s Hradcem Králové bily do očí velké žluté fleky na trávníku. Klub na svém webu následně informoval, že okamžitě podnikl kroky k nápravě. Hlavními faktory podle něj byly nesprávné postupy při zavlažování hřiště v kombinaci s náročným počasím a vysokými teplotami.

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1. kolo

Olympique Marseille vs. RC Štrasburk //www.idnes.cz/sport
21.8. 20:45
  • 1.74
  • 4.21
  • 4.34
Racing Lens vs. AJ Auxerre //www.idnes.cz/sport
22.8. 17:15
  • 1.54
  • 4.13
  • 5.18
OGC Nice vs. FC Lorient //www.idnes.cz/sport
22.8. 20:45
  • 2.09
  • 3.35
  • 3.23
Le Mans FC vs. Stade Brest //www.idnes.cz/sport
22.8. 20:45
  • 2.51
  • 3.25
  • 2.64
ESTAC Troyes vs. Paris FC //www.idnes.cz/sport
22.8. 20:45
  • 2.90
  • 3.49
  • 2.21
Toulouse vs. Olympique Lyon //www.idnes.cz/sport
22.8. 20:45
  • 2.87
  • 3.34
  • 2.28
Angers vs. Lille //www.idnes.cz/sport
23.8. 15:00
  • 4.66
  • 3.63
  • 1.68
Le Havre vs. AS Monaco //www.idnes.cz/sport
23.8. 17:15
  • 3.59
  • 3.79
  • 1.84
Paris Saint-Germain vs. Stade Rennes //www.idnes.cz/sport
23.8. 20:45
  • 1.47
  • 4.59
  • 5.28

2. kolo

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 34 24 4 6 74:29 76
2. Racing LensLens 34 22 4 8 66:35 70
3. LilleLille 34 18 7 9 52:37 61
4. Olympique LyonLyon 34 18 6 10 53:40 60
5. Olympique MarseilleMarseille 34 18 5 11 63:45 59
6. Stade RennesRennes 34 17 8 9 59:50 59
7. AS MonacoMonaco 34 16 6 12 60:54 54
8. RC ŠtrasburkŠtrasburk 34 15 8 11 58:47 53
9. FC LorientLorient 34 11 12 11 48:51 45
10. ToulouseToulouse 33 12 8 13 47:46 44
11. Paris FCParis FC 34 11 11 12 47:50 44
12. Stade BrestBrest 34 10 9 15 43:55 39
13. AngersAngers 34 9 9 16 29:48 36
14. Le HavreLe Havre 34 7 14 13 32:44 35
15. AJ AuxerreAuxerre 34 8 10 16 34:44 34
16. OGC NiceNice 34 7 11 16 37:60 32
17. NantesNantes 33 5 8 20 29:52 23
18. FC MétyMéty 34 3 8 23 32:76 17

1. - 3. : Postup - Liga mistrů, 4. : Postup - Liga mistrů (předkola), 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Play Off, 17. - 18.: Sestup

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