Zákrok, pak temno. Donnarumma dostal kopačkou do obličeje, rány mu sešili

Byl to nepříjemný moment, těžko v něm vidět úmysl. Sing jednoduše nedokázal zvednout nohu dostatečně vysoko, aby skluzujícího gólmana přeletěl. Ten měl navíc ještě vzpřímené tělo, nešel po míči přímo, protože by to nestihl. Roztažený pohotově zablokoval střelu, ale střetu už se nevyhnul.

Pravý bek se přiřítil z úhlu, když viděl blížícího se brankáře, nadskočil, ale ne dost na to, aby se kontaktu vyhnul. Nataženou nohou trefil gólmana kolíky přímo do obličeje. Štěstí, že nezasáhl oči ani čelo, zakloněná hlava to schytala spíš z boku.

Tohle mohlo dopadnout hodně špatně! 😮‍💨 Věřte nebo ne, ale 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐨 za tento zákrok nedostal červenou kartu. 𝐃𝐨𝐧𝐧𝐚𝐫𝐮𝐦𝐦𝐚 by až na šrámy v obličeji měl být v pořádku. 🚑🙏#NovaSport | #Ligue1McDonalds pic.twitter.com/CewaX4RIAh — Nova Sport (@novasport_cz) December 18, 2024

Donnarumma zůstal ležet, hráči přivolali lékařskou pomoc. Sing v té době hrál pod žlutou kartou, ale žádný dodatečný trest za zákrok už nepřišel.

Italského gólmana tak už ve 22. minutě nahradil ruský spoluhráč Matvej Safonov, který sice dostal dva góly, ale vychytal vítězství 4:2, čímž si Pařížané upevnili první místo ve francouzské lize.

Třetí tým tabulky sice díky trefám v 53. a 60. minutě vedl 2:1, ale vzápětí vyrovnal Ousmane Dembélé a v 83. minutě otočil skóre Goncalo Ramos. Dembélé pak v nastaveném čase ještě pojistil výhru obhájců titulu, kteří vedou o deset bodů před Marseille, jež má zápas k dobru.