Právě on může být obzvlášť spokojený.
Kromě pozice technického ředitele je rovněž šéfem oddělení skautingu.
„Pavel je hráč, které jsme sledovali opravdu dlouho, patřil k těm nejlepším v české lize. Stačí se podívat na jeho statistiky v uplynulých letech,“ vysvětlil Louis-Jean v pořadu After Foot, jenž běží na francouzské televizi RMC.
Šulc prožil v uplynulých dvou sezonách v Česku raketový vzestup. V lize zapsal nejprve 18 gólů a šest asistencí, následně 15 gólů a devět asistencí. K tomu si přidejte i skvělé výkony v evropských pohárech, kde Plzni výrazně pomohl třeba k senzačnímu čtvrtfinále Konferenční ligy.
Možná překvapilo, že o něj v létě nebyl až takový zájem. Dlouho nebylo jisté, zda vůbec odejde.
Lyon za něj nakonec začátkem srpna zaplatil 7,5 milionů eur (180 milionů korun), s bonusy se pak částka může vyšplhat až na rovnou čtvrt miliardu.
„Samozřejmě v tom byl i trochu risk, jestli svoje výkony zvládne zopakovat i ve Francii, ale věřili jsme, že ano. A že se mu to povedlo takhle rychle, jen ukazuje jeho vysokou herní inteligenci,“ pokračoval Louis-Jean ve chvále.
|
Desátý ligový a rovnou vítězný. Šulc se ve Francii znovu trefil, Lyon už je třetí
Do Lyonu přišel Šulc spolu s Adamem Karabcem, toho však francouzský klub získal jen na hostování ze Sparty.
První šanci dostali na několik desítek vteřin proti Lens, pak ale oba zazářili při výhře nad Metami (3:0) – Šulc si připsal asistenci na první branku, Karabec pak gólem v závěru pečetil výsledek.
Jenže zatímco Karabcova role v týmu se od té doby příliš nezměnila, Šulc se vypracoval mezi tahouny. Aktuálně má na kontě 13 branek a šest asistencí napříč všemi soutěžemi.
I díky němu je Lyon aktuálně ve francouzské lize třetí, o devět bodů za vedoucím PSG, a opanoval základní část Evropské ligy.
|
Vedle Šulce boduje i Franta. Kočka českého záložníka si získala srdce fanoušků
„Nejvíc ze všeho mě udivuje jeho mentalita, protože, zcela upřímně, je to opravdový bojovník. Ale zároveň je rozeným střelcem a na góly má talent. Je typem hráče, který skvěle předvídá a pokaždé chce vstřelit branku. To je v dnešní době vzácné,“ přidal Louis-Jean.
O víkendu vstřelil Šulc vítěznou branku proti Nantes (1:0), když nečekaně vložil pravou nohu do zakončení spoluhráče Moreiry a poslal balon za záda bezmocného brankáře.
„Ahoj Groku, jak mám vstřelit normální gól?“ ptal se pak v žertu umělé inteligence na sociální síti X, načež se mu dostalo odpovědi: „Kdo potřebuje normální góly?“
Před necelým měsícem pro změnu zaujal sólem takřka přes půlku hřiště, které zakončil střelou z úhlu pod břevno.
Něco podobného zopakoval i minulý týden v pohárovém zápase proti Lavalu (2:0), byť na konci akce byl tentokrát Brazilec Endrick, jenž vstřelil krásný gól zpoza vápna.
Ale fanoušky stejně nejvíc zaujala Šulcova práce – balon totiž na nohu svého spoluhráče navedl od středového kruhu i navzdory tomu, že hned několik soupeřů tahalo za dres.
|
Šulcovo sólo ohromilo Francii. Krásný pocit, snad góly střílet nepřestanu, zářil
Bojovnost a zarputilost, které jsou pro něj samozřejmé, nepřestávají příznivce Lyonu udivovat, jelikož se v moderním fotbale příliš často nevidí.
Ale takový je zkrátka Šulc, jiný než ostatní.
I proto slaví úspěch také v zahraničí a nepřekvapí, pokud se v dohledné době posune ještě dál. A za mnohem víc peněz, než kolik za něj utratil Lyon.