Šulc je bojovník, chválí ředitel Lyonu. Nečekal, že se adaptuje tak rychle

Autor:
  14:19
Nejsou to jen fanoušci, které svými výkony ve Francii udivuje. Pavel Šulc pochopitelně dělá radost i vedení Lyonu, jež za českého fotbalistu bez bonusů zaplatilo necelých 200 milionů korun. „Věděli jsme, že si tady zvykne, ale nenapadlo nás, že až takhle rychle,“ uznal technický ředitel klubu Mathieu Louis-Jean.
Pavel Šulc z Lyonu během zápasu proti Monaku.

Pavel Šulc z Lyonu během zápasu proti Monaku. | foto: William Cannarella / PsnewZ / Bestimage / ProfimediaProfimedia.cz

Pavel Šulc a jeho oslava desátého gólu ve francouzské lize za Lyon.
Pavel Šulc (vlevo) z Lyonu a Alvyn Sanches z Young Boys Bern.
Útočník Lyonu Pavel Šulc slaví gól do sítě Brestu. Objímá ho útočník Endrick.
Pavel Šulc se raduje z branky ve francouzském poháru.
26 fotografií

Právě on může být obzvlášť spokojený.

Kromě pozice technického ředitele je rovněž šéfem oddělení skautingu.

„Pavel je hráč, které jsme sledovali opravdu dlouho, patřil k těm nejlepším v české lize. Stačí se podívat na jeho statistiky v uplynulých letech,“ vysvětlil Louis-Jean v pořadu After Foot, jenž běží na francouzské televizi RMC.

Pavel Šulc z Lyonu skóruje proti Go Ahead Eagles.
Pavel Šulc po své první trefě za Lyon v Evropské lize.

Šulc prožil v uplynulých dvou sezonách v Česku raketový vzestup. V lize zapsal nejprve 18 gólů a šest asistencí, následně 15 gólů a devět asistencí. K tomu si přidejte i skvělé výkony v evropských pohárech, kde Plzni výrazně pomohl třeba k senzačnímu čtvrtfinále Konferenční ligy.

Možná překvapilo, že o něj v létě nebyl až takový zájem. Dlouho nebylo jisté, zda vůbec odejde.

Lyon za něj nakonec začátkem srpna zaplatil 7,5 milionů eur (180 milionů korun), s bonusy se pak částka může vyšplhat až na rovnou čtvrt miliardu.

„Samozřejmě v tom byl i trochu risk, jestli svoje výkony zvládne zopakovat i ve Francii, ale věřili jsme, že ano. A že se mu to povedlo takhle rychle, jen ukazuje jeho vysokou herní inteligenci,“ pokračoval Louis-Jean ve chvále.

Desátý ligový a rovnou vítězný. Šulc se ve Francii znovu trefil, Lyon už je třetí

Do Lyonu přišel Šulc spolu s Adamem Karabcem, toho však francouzský klub získal jen na hostování ze Sparty.

První šanci dostali na několik desítek vteřin proti Lens, pak ale oba zazářili při výhře nad Metami (3:0) – Šulc si připsal asistenci na první branku, Karabec pak gólem v závěru pečetil výsledek.

Jenže zatímco Karabcova role v týmu se od té doby příliš nezměnila, Šulc se vypracoval mezi tahouny. Aktuálně má na kontě 13 branek a šest asistencí napříč všemi soutěžemi.

I díky němu je Lyon aktuálně ve francouzské lize třetí, o devět bodů za vedoucím PSG, a opanoval základní část Evropské ligy.

Vedle Šulce boduje i Franta. Kočka českého záložníka si získala srdce fanoušků

„Nejvíc ze všeho mě udivuje jeho mentalita, protože, zcela upřímně, je to opravdový bojovník. Ale zároveň je rozeným střelcem a na góly má talent. Je typem hráče, který skvěle předvídá a pokaždé chce vstřelit branku. To je v dnešní době vzácné,“ přidal Louis-Jean.

O víkendu vstřelil Šulc vítěznou branku proti Nantes (1:0), když nečekaně vložil pravou nohu do zakončení spoluhráče Moreiry a poslal balon za záda bezmocného brankáře.

„Ahoj Groku, jak mám vstřelit normální gól?“ ptal se pak v žertu umělé inteligence na sociální síti X, načež se mu dostalo odpovědi: „Kdo potřebuje normální góly?“

Před necelým měsícem pro změnu zaujal sólem takřka přes půlku hřiště, které zakončil střelou z úhlu pod břevno.

Něco podobného zopakoval i minulý týden v pohárovém zápase proti Lavalu (2:0), byť na konci akce byl tentokrát Brazilec Endrick, jenž vstřelil krásný gól zpoza vápna.

Ale fanoušky stejně nejvíc zaujala Šulcova práce – balon totiž na nohu svého spoluhráče navedl od středového kruhu i navzdory tomu, že hned několik soupeřů tahalo za dres.

Šulcovo sólo ohromilo Francii. Krásný pocit, snad góly střílet nepřestanu, zářil

Bojovnost a zarputilost, které jsou pro něj samozřejmé, nepřestávají příznivce Lyonu udivovat, jelikož se v moderním fotbale příliš často nevidí.

Ale takový je zkrátka Šulc, jiný než ostatní.

I proto slaví úspěch také v zahraničí a nepřekvapí, pokud se v dohledné době posune ještě dál. A za mnohem víc peněz, než kolik za něj utratil Lyon.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

22. kolo

Stade Rennes vs. Paris Saint-Germain //www.idnes.cz/sport
13.2. 19:00
  • 6.78
  • 5.35
  • 1.40
AS Monaco vs. Nantes //www.idnes.cz/sport
13.2. 21:05
  • 1.48
  • 4.83
  • 6.11
Olympique Marseille vs. RC Štrasburk //www.idnes.cz/sport
14.2. 17:00
  • 1.68
  • 4.22
  • 4.71
Lille vs. Stade Brest //www.idnes.cz/sport
14.2. 19:00
  • 1.76
  • 3.90
  • 4.57
Paris FC vs. Racing Lens //www.idnes.cz/sport
14.2. 21:05
  • 4.07
  • 3.70
  • 1.90
Le Havre vs. Toulouse //www.idnes.cz/sport
15.2. 15:00
  • 3.29
  • 3.16
  • 2.35
FC Méty vs. AJ Auxerre //www.idnes.cz/sport
15.2. 17:15
  • 2.86
  • 3.02
  • 2.74
FC Lorient vs. Angers //www.idnes.cz/sport
15.2. 17:15
  • 1.97
  • 3.22
  • 4.49
Olympique Lyon vs. OGC Nice //www.idnes.cz/sport
15.2. 20:45
  • 1.61
  • 4.17
  • 5.41

23. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

21. kolo

20. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 21 16 3 2 48:16 51
2. Racing LensLens 21 16 1 4 37:17 49
3. Olympique LyonLyon 21 13 3 5 34:20 42
4. Olympique MarseilleMarseille 21 12 3 6 46:27 39
5. LilleLille 21 10 3 8 34:30 33
6. Stade RennesRennes 21 8 7 6 31:34 31
7. ToulouseToulouse 21 8 6 7 31:24 30
8. RC ŠtrasburkŠtrasburk 21 9 3 9 34:27 30
9. AngersAngers 21 8 5 8 22:25 29
10. AS MonacoMonaco 21 8 4 9 32:33 28
11. FC LorientLorient 21 7 7 7 27:33 28
12. Stade BrestBrest 21 7 5 9 28:33 26
13. Le HavreLe Havre 21 5 8 8 18:26 23
14. OGC NiceNice 21 6 5 10 27:38 23
15. Paris FCParis FC 21 5 7 9 26:34 22
16. AJ AuxerreAuxerre 21 3 5 13 14:29 14
17. NantesNantes 21 3 5 13 19:37 14
18. FC MétyMéty 21 3 4 14 21:46 13

1. - 3. : Postup - Liga mistrů, 4. : Postup - Liga mistrů (předkola), 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Play Off, 17. - 18.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeňský Kabongo do Boleslavi, Tottenham odvolal trenéra

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Ve Slavii bují spor. Tribuna Sever kvůli vedení zmlkne, Tvrdík: Nerozumím vám

Fanoušci Slavie během utkání v Jablonci

Tribuna Sever, možná nejvýraznější fanouškovská organizace v českém fotbale, v sobotu zmlkne. Slávističtí ultras chystají při domácím ligovém utkání s Mladou Boleslaví (výkop v 18 hodin) protest...

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...

Gól číslo 39! Souček má český střelecký rekord v Premier League, předčil Bergera

Jako by Tomáš Souček (West Ham) nevěřil, že vstřelil gól Manchesteru United.

Tři měsíce čekal na svou 39. trefu, kterou se odpoutá od Patrika Bergera a překoná český střelecký rekord v anglické Premier League, nejvěhlasnější soutěži světa. A v úterý se dočkal. Tomáš Souček...

Šulc je bojovník, chválí ředitel Lyonu. Nečekal, že se adaptuje tak rychle

Pavel Šulc z Lyonu během zápasu proti Monaku.

Nejsou to jen fanoušci, které svými výkony ve Francii udivuje. Pavel Šulc pochopitelně dělá radost i vedení Lyonu, jež za českého fotbalistu bez bonusů zaplatilo necelých 200 milionů korun. „Věděli...

12. února 2026  14:19

Poslední tým ligy potvrdil trenéra. Duklu povede prvoligový debutant Šustr

Trenér Pavel Šustr.

Fotbalisty pražské Dukly povede trenér Pavel Šustr. Pro jednapadesátiletého bývalého obránce to bude premiérové angažmá v první lize, k poslednímu týmu nejvyšší soutěže se přesunul od české...

12. února 2026  12:26,  aktualizováno  13:55

Stovky lístků za trojnásobek. Fotbalová asociace bojuje před baráží s překupníky

Čeští fotbalisté před utkáním s Gibraltarem.

Nedávno se s podobnou situací potýkala Slavia, teď pro změnu česká fotbalová asociace. Ta po zahájení předprodeje vstupenek na březnové zápasy národního týmu v baráži o mistrovství světa odhalila...

12. února 2026  13:42

Reprezentační brankář míří z Budějovic do Zbrojovky. Zazářil před rokem se Spartou

Brankář Budějovic Colin Andrew sklízí pochvaly od spoluhráčů v utkání proti...

Dlouho se o této změně mluvilo a jednalo. Krátce před koncem přestupního období na ni došlo. Talentovaný brankář a člen reprezentačního výběru do 21 let Colin Andrew se přesouvá z Českých Budějovic...

12. února 2026  9:10,  aktualizováno  11:01

Trenérská štafeta v Nottinghamu nekončí. Dokoučoval Dyche, hledá se finišman

Sean Dyche, trenér Nottinghamu, během utkání s Fulhamem.

Už potřetí během jedné sezony Premier League propustil Nottingham Forest trenéra. Po středeční bezbrankové remíze s Wolverhamptonem skončil Sean Dyche, jeho angažmá trvalo 114 dnů. Fotbalový klub,...

12. února 2026  9:45

Bořile, volím si tebe! Slavia přichází se sérií sběratelských kartiček

Fanoušci Slavie si nyní mohou pořídit sběratelské kartičky svých oblíbených...

Sbírání kartiček je fenomén. Děti i dospělí je pořizovali a vyměňovali v 90. letech i dnes. Fotbalová Slavia nyní přichází spolu se společností SportZoo s vlastní samostatnou kolekcí unikátních...

12. února 2026  9:01

City se přiblížili Arsenalu, Wolves i s Krejčím remizovali v Nottinghamu

Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu (uprostřed) v utkání proti Nottinghamu

Jeden český fotbalový reprezentant alespoň trochu pomohl druhému. Ladislav Krejčí s Wolverhamptonem ve vloženém kole Premier League remizoval 0:0 v Nottinghamu, který je hlavním soupeřem West Hamu,...

11. února 2026  23:11

Slavia podlehla Kolínu na nájezdy, ale i po páté prohře v řadě první ligu dál vede

Hokejisté pražské Slavie se radí.

Slavia Praha v souboji o vedení v první hokejové lize doma podlehla Kolínu 3:4 po samostatných nájezdech, bod jí však stačil na setrvání v čele tabulky. Možnost vrátit se po téměř dvou měsících na...

11. února 2026  21:46

Teplice ukázaly svou chloubu, žlutá Stínadla 2.0. Pro reprezentaci zčervenají

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejdřív v kině, pak na sociálních sítích. Fotbalové Teplice ve středu představily Stínadla 2.0, svůj stadion po kompletní rekonstrukci, která ho změní na moderní sportovní a společenskou arénu nové...

11. února 2026  18:30,  aktualizováno  21:37

KOMENTÁŘ: Souček jako Zátopek. Kromě rekordů překonává i sám sebe

Premium
Tomáš Souček (West Ham) se raduje ze své trefy do sítě Manchesteru United.

Jsou tak rozdílní, jak si jen umíte představit. Levák a pravák. Supertalent a pracant. Dlouhovlasý playboy s čelenkou a přírodňák, který image vůbec neřeší. Jediná věc do úterního večera spojovala...

11. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Dukla si už měla vybrat nového kouče. K poslednímu týmu ligy přijde Šustr

Trenér Prostějova Pavel Šustr.

Fotbalová Dukla si už trenéra vybrala. Nástupcem Davida Holoubka se podle informací iDNES.cz stane Pavel Šustr, někdejší prvoligový útočník, který naposled působil u mládežnických reprezentací. První...

11. února 2026  17:54

Co třeba Španělsko, Itálie, Anglie a Česko? Fotbalisté vyhlíží los Ligy národů

Český záložník Václav Černý ve španělském obležení. Momentka z utkání Ligy...

Když nejvyšší úroveň Ligy národů hráli poprvé a dosud naposled, čeští fotbalisté během června a září 2022 uhráli bod se Španělskem a porazili Švýcarsko. Ale také dvakrát podlehli Portugalsku a...

11. února 2026  17:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.